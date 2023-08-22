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Депутат Топилин рассказал об инициативах по регулированию точек продажи алкоголя в жилых домах

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о предложениях, направленных на регулирование точек продажи спиртного в жилых домах.
Депутат Топилин рассказал об инициативах по регулированию точек продажи алкоголя в жилых домах
  • РИА Новости

«По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в нашем комитете создали рабочую группу, в которой собрали инициативы о регулировании точек продажи алкоголя в жилых домах. Мы попытались найти лазейки в законах, которые пока «недокручены». И нашли такие. Они касаются пива, которое в рознице и в общепите не лицензируется. Поэтому в отношении пива готовим отдельные предложения», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также есть предложения увеличить площади объекта общепита до 50 кв. м и наделить регионы правом ограничивать сроки работы таких заведений в многоквартирных домах.

«Если регионы хотят получить эти полномочия, думаю, нужно пойти им навстречу. В августе мы будем плотно эту тему обсуждать с правительством», — добавил Косачёв.

В мае сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь в ночное время.

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