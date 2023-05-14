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Володин предложил запретить продуктовым магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь в ночное время.
Володин предложил запретить продуктовым магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Marcus Taplin

«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек... Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал Володин в Telegram.

В настоящее время введение запрета поддержали около 80% из около 87 тыс. проголосовавших.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение Орлова.

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