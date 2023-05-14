Володин предложил запретить продуктовым магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью
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«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек... Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — написал Володин в Telegram.
В настоящее время введение запрета поддержали около 80% из около 87 тыс. проголосовавших.
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