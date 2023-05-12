Депутат Тумусов поддержал идею ужесточить штраф за пьяную езду на скоростных трассах
- Gettyimages.ru
Тумусов поддержал предложение увеличить штраф за пьяную езду на скоростных трассах до 60 тыс. рублей.
«Чтобы человек почувствовал тяжесть правонарушения», — отметил парламентарий.
При этом он не согласился с идеей Орлова в части увеличения срока лишения права управления транспортным средством.
По его мнению, лишение прав на срок от полутора до двух лет — достаточная мера на данный момент за подобное нарушение.
Ранее Орлов предложил ужесточить наказание за пьяную езду на скоростных трассах.
В обращении к главе Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову он призвал ввести за подобное нарушение штраф в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до четырёх лет.