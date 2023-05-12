Депутат Тумусов поддержал идею ужесточить штраф за пьяную езду на скоростных трассах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах, а также повысить размер штрафа за подобное правонарушение.

Тумусов поддержал предложение увеличить штраф за пьяную езду на скоростных трассах до 60 тыс. рублей.

«Чтобы человек почувствовал тяжесть правонарушения», — отметил парламентарий.

При этом он не согласился с идеей Орлова в части увеличения срока лишения права управления транспортным средством.

По его мнению, лишение прав на срок от полутора до двух лет — достаточная мера на данный момент за подобное нарушение.

Ранее Орлов предложил ужесточить наказание за пьяную езду на скоростных трассах.

В обращении к главе Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову он призвал ввести за подобное нарушение штраф в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до четырёх лет.