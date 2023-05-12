В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду на скоростных трассах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах. Копия письма на имя главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова есть у RT.

В обращении политолог отметил, что за управление автомобилем в состоянии опьянения либо за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

В то же время данная статья не предусматривает различные обстоятельства совершения административного правонарушения.

В одном случае нетрезвый водитель мог сесть за руль в целях переместить автомобиль в рамках придомового двора на более удобное парковочное место. В другом — он мог управлять автомобилем в состоянии опьянения на скоростной трассе, создавая повышенную реальную угрозу массовой аварии с многочисленными жертвами, заметил Орлов.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в КоАП Российской Федерации в части ужесточения наказания (введения штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до четырёх лет) за управление транспортным средством либо передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения на трассе с допустимой скоростью движения от 100 км/ч», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.