Депутат ГД Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что в последние годы системы краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) стали массово доступными для граждан в крупных городах России.

При этом, по его словам, в законодательстве отсутствует значимое наказание за езду и нарушение ПДД на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Он напомнил, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

В то же время депутат уточнил, что только за последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, когда в результате езды в нетрезвом состоянии тяжёлые травмы получили сами водители электросамокатов либо третьи лица.

Как он напомнил, стандартный прокатный самокат способен набирать скорость до 25 км/ч. Вес данного транспортного средства составляет порядка 15 кг без учёта веса лица, управляющего им. В итоге нетрезвое вождение может представлять не только серьёзную угрозу здоровью, но и привести к фатальным последствиям при ударе на скорости, особенно для малолетних детей, заметил Хамзаев.

«В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства», — говорится в тексте обращения.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за выделение отдельных полос движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности.