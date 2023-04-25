Депутат ГД Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть у RT.
Депутат ГД Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду
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В обращении законодатель отметил, что в последние годы системы краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) стали массово доступными для граждан в крупных городах России.

При этом, по его словам, в законодательстве отсутствует значимое наказание за езду и нарушение ПДД на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Он напомнил, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

В то же время депутат уточнил, что только за последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, когда в результате езды в нетрезвом состоянии тяжёлые травмы получили сами водители электросамокатов либо третьи лица.

Как он напомнил, стандартный прокатный самокат способен набирать скорость до 25 км/ч. Вес данного транспортного средства составляет порядка 15 кг без учёта веса лица, управляющего им. В итоге нетрезвое вождение может представлять не только серьёзную угрозу здоровью, но и привести к фатальным последствиям при ударе на скорости, особенно для малолетних детей, заметил Хамзаев.

«В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства», — говорится в тексте обращения.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за выделение отдельных полос движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности.

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