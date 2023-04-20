Специалист Эрдман предложила выделить отдельные полосы движения для самокатчиков

Короткая ссылка
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Специалист Эрдман предложила выделить отдельные полосы движения для самокатчиков
  • Gettyimages.ru
  • © Mixmike

«Культура вождения очень важна. Нам важно дать своё место каждому участнику дорожного движения, чтобы он чётко понимал: я перемещаюсь по велодорожке, здесь не появится ни автомобиль, ни пешеход», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в таком случае участник движения будет понимать, что не выскочит ребёнок на самокате или какой-нибудь другой человек в попытке перебежать дорогу.

«Это всё про культуру движения», — добавила Эрдман.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить