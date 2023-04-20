Специалист Эрдман предложила выделить отдельные полосы движения для самокатчиков

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Культура вождения очень важна. Нам важно дать своё место каждому участнику дорожного движения, чтобы он чётко понимал: я перемещаюсь по велодорожке, здесь не появится ни автомобиль, ни пешеход», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в таком случае участник движения будет понимать, что не выскочит ребёнок на самокате или какой-нибудь другой человек в попытке перебежать дорогу.

«Это всё про культуру движения», — добавила Эрдман.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.