Специалист Дробиз рассказал, как решить проблему с «наливайками»

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал в беседе с RT заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо решить проблему с незаконной деятельностью так называемых наливаек.

«Я считаю, что у регионов надо отобрать максимум полномочий по регулированию алкогольного рынка, и тогда будет порядок. Все «наливайки», все проблемы возникли из-за того, что регионы получили право создавать свои региональные законы, в 2012 году им дали такое право вплоть до введения сухих законов на своих территориях», — объяснил аналитик.

Он напомнил, что по федеральному закону магазины вечером могут продавать алкогольную продукцию до 23:00.

«(Регионы. — RT) начали ограничивать работу магазинов: где 21:00 или 22:00 — время ограничения продаж. В результате магазины начали искать возможность различных лазеек продолжить работу. До 21:00—22:00 они продавали как магазины, а потом объявляли себя кафе, баром, какой угодно торгующей организацией», — заключил эксперт.

Ранее Володин заявил о необходимости решить проблему продажи алкоголя в жилых домах.

Он напомнил, что в Госдуму был внесён законопроект, направленный на пресечение случаев торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» ночью.

По его словам, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.