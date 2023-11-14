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Володин заявил о необходимости решить проблему продажи алкоголя в жилых домах

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Необходимо решить проблему с незаконной деятельностью так называемых «наливаек», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о необходимости решить проблему продажи алкоголя в жилых домах
  • Gettyimages.ru
  • © Danil Roudenko

«Проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в Госдуму был внесён законопроект, направленный на пресечение случаев торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» ночью.

По его словам, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении регионам права на запрет на своей территории розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

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