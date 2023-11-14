Володин заявил о необходимости решить проблему продажи алкоголя в жилых домах
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«Проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что в Госдуму был внесён законопроект, направленный на пресечение случаев торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» ночью.
По его словам, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении регионам права на запрет на своей территории розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».