Володин заявил о необходимости решить проблему продажи алкоголя в жилых домах

Необходимо решить проблему с незаконной деятельностью так называемых «наливаек», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в Госдуму был внесён законопроект, направленный на пресечение случаев торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» ночью.

По его словам, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении регионам права на запрет на своей территории розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».