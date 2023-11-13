RT в Telegram
Подпишись

В Госдуму внесли законопроект о праве на запрет продажи пива в «наливайках»

Короткая ссылка
В Госдуму внесли законопроект о предоставлении регионам права на запрет на своей территории розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Он находится в базе данных нижней палаты парламента.

По словам первого зампреда комитета по экономической политике Надежды Школкиной («Единая Россия»), законопроект отражает пожелания российских субъектов, которые неоднократно просили передать им полномочия по регулированию продажи алкогольных напитков.

Она добавила, что документ также учитывает пожелания россиян, которые живут в многоквартирных домах, где «наливайки» днём являются объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, которые мешают «добропорядочным жителям».

Ранее сообщалось, что в России могут расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить