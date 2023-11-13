В Госдуму внесли законопроект о праве на запрет продажи пива в «наливайках»

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении регионам права на запрет на своей территории розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Он находится в базе данных нижней палаты парламента.

По словам первого зампреда комитета по экономической политике Надежды Школкиной («Единая Россия»), законопроект отражает пожелания российских субъектов, которые неоднократно просили передать им полномочия по регулированию продажи алкогольных напитков.

Она добавила, что документ также учитывает пожелания россиян, которые живут в многоквартирных домах, где «наливайки» днём являются объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, которые мешают «добропорядочным жителям».

Ранее сообщалось, что в России могут расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года.