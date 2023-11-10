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Маркировка пива может быть расширена в России с 1 апреля 2024 года

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В России могут расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

«Новые требования разработаны с учётом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции в зависимости от форм-факторов продукции начиная с 1 апреля 2024 года», — пояснили в пресс-службе Минпромторга России.

Ранее замглавы российского Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила, что маркировку косметики и бытовой химии в России могут начать с 1 декабря текущего года.

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