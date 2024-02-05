В России с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Представитель Роскомнадзора сообщил, что в России с 1 марта начнёт действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов.

Как напомнили в ведомстве, в законодательстве страны говорится, что работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещена с февраля 2020 года.

«VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещённым ресурсам», — говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре добавили, что с 1 марта вступит в силу норма, которая ограничивает доступ к материалам, популяризирующим подобные средства.

Ранее в Минцифры заявили, что в России заблокируют сервисы VPN, представляющие угрозу безопасности функционирования интернета.