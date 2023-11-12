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Минцифры: блокироваться будут конкретные сервисы VPN, представляющие угрозу

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В России заблокируют сервисы VPN, представляющие угрозу безопасности функционирования интернета.

Данный ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди» есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что на основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза.

В октябре директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев заявил, что в России с 2021 года заблокировали 167 вредоносных VPN-сервисов.

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