Минцифры: блокироваться будут конкретные сервисы VPN, представляющие угрозу
Данный ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди» есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что на основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза.
В октябре директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев заявил, что в России с 2021 года заблокировали 167 вредоносных VPN-сервисов.