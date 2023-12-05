Депутат Нилов выступил с инициативой создания гибридных полисов ОСАГО в России
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Это будет плановое повышение, полисы подорожают уже с 1 января. Но для автомобилистов из новых регионов будут льготные ставки, отметил он в беседе с «Парламентский газетой».
Депутат также выразил мнение, что система страхования водителей нуждается в изменениях. По его словам, законопослушные автолюбители могут попасть в ситуацию, когда им не компенсируют ущерб в ДТП.
«Поэтому я предложил сделать, можно сказать, гибридный ОСАГО, когда, кроме своей автогражданской ответственности, человек получит право застраховать себя от подобных рисков», — сказал Нилов.
Он отметил, что для автомобилистов такой полис стоил бы дороже, чем традиционный ОСАГО, и подчеркнул, что страхование по нему должно быть добровольным.
По словам Нилова, вопрос был поднят на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Она дала поручение проработать идею одному из своих заместителей.
Ранее сообщалось, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.