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Депутат Нилов выступил с инициативой создания гибридных полисов ОСАГО в России

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что в следующем году в России изменится плата за ОСАГО.
Депутат Нилов выступил с инициативой создания гибридных полисов ОСАГО в России
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Это будет​ плановое повышение, полисы подорожают уже с 1 января. Но для автомобилистов из новых регионов будут льготные ставки, отметил он в беседе с «Парламентский газетой».

Депутат также выразил мнение, что система страхования водителей нуждается в изменениях. По его словам, законопослушные автолюбители​ могут попасть в ситуацию, когда им не компенсируют ущерб в ДТП.

«Поэтому я предложил сделать, можно сказать, гибридный ОСАГО, когда, кроме своей автогражданской ответственности, человек получит право​ застраховать себя от подобных рисков», — сказал Нилов.

Он отметил, что для автомобилистов такой полис стоил бы дороже, чем традиционный​ ОСАГО, и подчеркнул, что страхование по нему должно быть добровольным.

По словам Нилова, вопрос был поднят ​на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Она дала поручение проработать идею​ одному из своих заместителей.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.

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