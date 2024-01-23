«Инструмент очищения»: кого затронут поправки к закону о конфискации имущества

На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок к статье УК о конфискации имущества. У законопроекта более 150 подписантов, в том числе спикер Вячеслав Володин. В случае принятия новых норм конфискация станет одним из возможных судебных вердиктов для лиц, виновных в распространении ложной информации о российских вооружённых силах, призывах к нарушению территориальной целостности страны, санкциям или реабилитации нацизма. По словам опрошенных RT экспертов, под действие обновлённого закона могут также подпасть находящиеся за рубежом фигуранты уголовных дел о фейках, которые продолжают получать доход от имущества в России.

Как сказано в пояснительной записке к предлагаемым поправкам к УК и УПК РФ, опубликованной на портале Госдумы, законодатели предлагают изымать имущество у лиц, осуждённых за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации, их дискредитацию, публичные призывы к экстремистской деятельности, сепаратизму и введению санкций против России. Также конфискация будет угрожать тем, кто осуждён за реабилитацию нацизма. Совокупно изъятие имущества предлагается добавить в качестве меры наказания в восемь статей УК РФ.

Законопроектом также предусматривается возможность по решению суда применить дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почётного звания или государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности Российской Федерации, — в рамках тех же составов уголовных статей, что были перечислены выше.

«Средство отрезвления»

В разговоре с RT зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что меры воздействия на фигурантов уголовных дел о фейках и дискредитации ВС РФ будут применяться ко всем потенциальным фигурантам, вне зависимости от места нахождения.

«Законопроект затронет деятелей эмиграции, которые распространяют фейки о российской армии и её действиях в рамках СВО. При этом, безусловно, те, кто находится внутри России и занимается этим же, также подпадут под новые нормы», — пояснил эксперт.

Олег Матвейчев уточнил, что, несмотря на то что поправки ещё не приняты, в правоприменительной практике, направленной на конфискацию, система отработана. Так, в стране есть отдельные примеры конфискации имущества у людей, ведущих антигосударственную деятельность.

«Практика в стране по конфискации имущества различных деструктивных элементов уже имеется, в частности в Крыму. Квартиры и иное имущество лиц, выступавших против России, обращается в пользу государства», — отметил депутат.

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Другие берега

Отдельно депутат высказался в отношении граждан, покинувших Россию, но продолжающих получать финансовые средства от различных, в том числе недвижимых, активов.

«Есть немало примеров, когда выступающие против России артисты продолжают активно эксплуатировать своё имущество. Сдают его в аренду, получают неплохие деньги, что и позволяет им выживать за границей», — говорит депутат.

По мнению председателя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, предлагаемый к принятию законопроект может стать действенным средством пресечения противоправной деятельности.

«Это инструмент очищения нашего социума и метод наказания за совершенно конкретные преступления. Лишая преступника имущества, государство тем самым снижает и вероятность рецидива. Конфискация — стандартный механизм наказания по широкому кругу преступлений», — подчеркнул политолог в разговоре с RT.

Богемный элемент

Говоря о представителях творческой среды, против которых ранее возбуждались уголовные дела о фейках и дискредитации, депутат Госдумы Олег Матвейчев указал на то, что с юридической точки зрения имеются вопросы к гонорарам и отчислениям артистам-иноагентам, которые поступают им через Российское авторское общество (РАО).

В этом аспекте законопроект ещё необходимо доработать, отметил Матвейчев, пояснив, что главное, по его мнению, — это максимально точно и чётко прописать формулировки, чтобы не допустить появления лазеек для обхода ограничений.

«Нужно максимально подробно прописать и разработать все вопросы — и с авторским правом, и со сдачей в аренду имущества. Важно, чтобы это был работающий закон без лазеек и возможности переоформлять имущество на родственников», — подчёркивает депутат.

Политолог Никита Мендкович добавляет, что поправки к закону о конфискации имущества приведут к сокращению «финансовой подпитки» ведущих антироссийскую деятельность репатриантов.

«Новый закон будет особенно действенным против лиц, скрывающихся за рубежом, лишит их финансовой подпитки из России. И тут необходимо прописывать в законе нормы о том, чтобы после возбуждения соответствующего уголовного дела за фейки как минимум блокировать все сделки с имуществом фигурантов, чтобы его не могли быстро на кого-то переписать», — подчёркивает эксперт.

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На языке цифр

По данным Следственного комитета РФ, почти за два года действия уголовных составов за фейки и дискредитацию Вооружённых сил России было возбуждено 273 дела о фейках о российской армии и 81 — по составу о дискредитации армии, из них 134 и 44 дела соответственно направлены следователями в суд.

Первым в истории страны приговор по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ был вынесен 8 июля 2022 года муниципальному депутату Красносельского района столицы Алексею Горинову. Мещанский районный суд Москвы приговорил политика к семи годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд сократил подсудимому срок нахождения в заключении на один месяц.

Одним из наиболее известных подсудимых по делам о распространении фейков о российской армии стал политик Владимир Кара-Мурза*, получивший суммарно 25 лет колонии по делам о госизмене и дискредитации Вооружённых сил России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.