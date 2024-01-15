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СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России почти за два года

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Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства возбудили более 270 уголовных дел за ложную информацию о российских вооружённых силах почти за два года.
СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России почти за два года
  • РИА Новости

По его словам, в 2023 году по статье УК России о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных было возбуждено 90 уголовных дел.

«А всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц», — уточнил он в интервью РИА Новости.

Также Бастрыкин сказал, что за дискредитацию использования ВС России возбуждено 81 уголовное дело.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК направил в суд в 2023 году 430 дел об экстремизме.

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