СК возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России почти за два года
- РИА Новости
По его словам, в 2023 году по статье УК России о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных было возбуждено 90 уголовных дел.
«А всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц», — уточнил он в интервью РИА Новости.
Также Бастрыкин сказал, что за дискредитацию использования ВС России возбуждено 81 уголовное дело.
Ранее Бастрыкин заявил, что СК направил в суд в 2023 году 430 дел об экстремизме.