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Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который даст регионам право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легкового такси.
Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским производителям и сделать всё, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал о процессе замены служебных автомобилей на отечественные.

По его словам, процесс перехода идёт постепенно, по мере выработки ресурса действующего автопарка.

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ведомство сделало заказ на седан бизнес-класса Lada Aura.

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