В Госдуме рассказали о процессе замены служебных автомобилей на отечественные

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал о процессе замены служебных автомобилей на отечественные.

По его словам, процесс перехода идёт постепенно, по мере выработки ресурса действующего автопарка.

«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются Lada, — цитирует его РИА Новости.

Морозов рассказал, что его служебный автомобиль имеет пробег 200 тыс. км.

«Ещё 50 тыс. он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — заявил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ведомство сделало заказ на седан бизнес-класса Lada Aura.