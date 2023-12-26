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Силуанов рассказал о заказанных Минфином автомобилях Lada Aura

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Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ведомство сделало заказ на седан бизнес-класса Lada Aura.
Силуанов рассказал о заказанных Минфином автомобилях Lada Aura
  • РИА Новости

Силуанов назвал Lada Aura шикарным автомобилем и заявил, что сам сидел и на пассажирском сиденье, и за рулём машины. По его словам, ему очень понравилось авто.

«Первые пять автомобилей должны поступить в Министерство финансов в начале следующего года. Во всяком случае заказ Министерства финансов на этот автомобиль сделан», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил уверенность, что сотрудники Минфина будут первыми из числа работников всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса.

«Я хочу сказать, что это очень комфортный автомобиль, не хуже зарубежных аналогов. Это абсолютно: проверено мной», — добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывает возможность закупки и аренды отечественных Lada Aura в 2024 году для транспортных нужд.

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