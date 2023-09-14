Минпромторг России прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в министерстве, этот вопрос уже находится в работе.
«При планировании транспортного обслуживания на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что АвтоВАЗ намерен запустить производство этих автомобилей во втором полугодии 2024 года.
22 августа сообщалось, что АвтоВАЗ планирует начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе-сентябре следующего года.