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Минпромторг России прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году

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Минпромторг России в данный момент прорабатывает возможность закупки и аренды отечественных Lada Aura в следующем году для транспортных нужд.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, этот вопрос уже находится в работе.

«При планировании транспортного обслуживания на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что АвтоВАЗ намерен запустить производство этих автомобилей во втором полугодии 2024 года.

22 августа сообщалось, что АвтоВАЗ планирует начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе-сентябре следующего года.

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