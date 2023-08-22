АвтоВАЗ планирует начать производство Lada Aura в августе-сентябре 2024 года

АвтоВАЗ планирует начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе-сентябре следующего года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АвтоВАЗа Александра Виноградова.

«Проект будет успешен только при наличии подтверждённого стабильного спроса», — говорится в сообщении.

Ранее АвтоВАЗ заявил, что ряд комплектаций моделей Vesta и Niva подорожал на 1—5%, при этом цены на базовые версии автомобилей остались без изменений.