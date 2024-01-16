Володин: у депутатов нет отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов нет отпусков.

«У нас нет отпусков. Отпуска есть в конгрессе Соединённых Штатов Америки — называются там «каникулы». А у нас работа в регионах, новогодние праздники — первое, второе января, а с третьего надо быть на работе. А тот, кто этому не следует, перестаёт быть депутатом», — сказал он.

Его слова приводятся на сайте Госдумы.

В пример он привёл работу руководителей фракций.

«Вот посмотрите: Геннадий Андреевич Зюганов — он работает без выходных, без отпусков, без праздников; Васильев Владимир Абдуалиевич — посмотрите, в своём избирательном округе, никуда не выезжает», — отметил Володин.

Он также добавил, что каникулы бывают в школах у детей.