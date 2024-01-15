RT: основатель «Яблока» Явлинский выехал из России

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выехал из России, видео оказалось в распоряжении RT.

15 января политик был замечен в аэропорту Шереметьево садящимся на рейс в Стамбул. Информации о целях поездки пока нет.

Ранее пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Явлинский не планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году.

В октябре президент Владимир Путин и Явлинский обсудили СВО и проблемы российской экономики. Позже Явлинский назвал серьёзным свой разговор с Путиным.

В декабре он предложил примирить Россию и Украину по примеру Франции и Германии, которые делили территорию Эльзаса и Лотарингии.