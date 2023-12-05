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Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса и Лотарингии

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Франции и Германии, которые делили территорию Эльзаса и Лотарингии.

Такое мнение Явлинский высказал в интервью РБК.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург?» — сказал он.

По словам политика, сегодня для обеих стран не имеет значения, кому принадлежит эта территория.

Явлинский призвал брать пример с Европы в этом вопросе.

Также Явлинский заявил, что предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.

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