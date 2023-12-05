Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса и Лотарингии
Такое мнение Явлинский высказал в интервью РБК.
«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург?» — сказал он.
По словам политика, сегодня для обеих стран не имеет значения, кому принадлежит эта территория.
Явлинский призвал брать пример с Европы в этом вопросе.
Также Явлинский заявил, что предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.
Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.