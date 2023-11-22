Явлинский назвал серьёзным свой разговор с Путиным о спецоперации на Украине

Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его разговор с президентом Владимиром Путиным о спецоперации России на Украине был серьёзным, а глава государства его внимательно выслушал.

«Он всё внимательно выслушал... Разговор был серьёзный... Когда огонь будет прекращён, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно. Вон в Корее 75 лет с тех пор, как прекратили огонь», — сказал политик RTVI.

В конце октября в «Яблоке» сообщили, что Путин и Явлинский обсудили СВО и проблемы российской экономики.

Сам Путин отмечал, что на Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.