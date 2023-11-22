Явлинский назвал серьёзным свой разговор с Путиным о спецоперации на Украине
«Он всё внимательно выслушал... Разговор был серьёзный... Когда огонь будет прекращён, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно. Вон в Корее 75 лет с тех пор, как прекратили огонь», — сказал политик RTVI.
В конце октября в «Яблоке» сообщили, что Путин и Явлинский обсудили СВО и проблемы российской экономики.
Сам Путин отмечал, что на Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, но этого недостаточно.