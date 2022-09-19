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Мосгорсуд сократил на месяц срок мундепу Горинову за фейки о ВС России

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Мосгорсуд сократил с семи лет до шести лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооружённых силах России.
Мосгорсуд сократил на месяц срок мундепу Горинову за фейки о ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Горинову 8 июля.

По данным следствия, в марте Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина на заседании совета депутатов огласили ложные данные о действиях российской армии.

В августе Басманный суд Москвы продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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