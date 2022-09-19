Мосгорсуд сократил на месяц срок мундепу Горинову за фейки о ВС России

Мосгорсуд сократил с семи лет до шести лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооружённых силах России.

РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Горинову 8 июля. По данным следствия, в марте Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина на заседании совета депутатов огласили ложные данные о действиях российской армии. В августе Басманный суд Москвы продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии. * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.