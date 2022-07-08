Суд в Москве приговорил мундепа Горинова к семи годам колонии за дискредитацию ВС России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.
По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина на заседании Совета депутатов огласили ложные данные о действиях Российской армии.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооружённых силах России.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.
Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.