Суд в Москве приговорил мундепа Горинова к семи годам колонии за дискредитацию ВС России

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Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации Российской армии.
Суд в Москве приговорил мундепа Горинова к семи годам колонии за дискредитацию ВС России
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина на заседании Совета депутатов огласили ложные данные о действиях Российской армии.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооружённых силах России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

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