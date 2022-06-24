Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской в рамках дела о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о Вооружённых силах России.

«...удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской В.Б., а именно на машино-место и квартиру в г. Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Белоцерковскую по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах.

В марте СК возбудил дело в отношении Белоцерковской.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.