Суд продлил арест оппозиционеру Кара-Мурзе по делу о распространении фейков о ВС России

Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о ВС России.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кара-Мурзе В.В., обвиняемому по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 августа», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее арестованного Кара-Мурзу перевели в столичный СИЗО №5, известный тем, что в нём в своё время содержался актёр Михаил Ефремов.

22 апреля суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Противоправное действие, согласно обвинению, активист совершил в ходе своего выступления в палате представителей в американском штате Аризона.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.