ОНК: Владимир Кара-Мурза переведён в СИЗО, где сидел Ефремов
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«У него есть сосед, обвиняемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков», — сказал член комиссии.
При этом правозащитник уточнил, что у арестованного претензий к условиям содержания нет.
«Как и ранее в СИЗО №7, Кара-Мурза сказал, что по условиям содержания всё в порядке, а не согласен он с тем, что находится в СИЗО за мнение», — привёл собеседник RT слова арестованного.
22 апреля суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Противоправное действие, согласно обвинению, активист совершил в ходе своего выступления в палате представителей в американском штате Аризона.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.