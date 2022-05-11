ОНК: Владимир Кара-Мурза переведён в СИЗО, где сидел Ефремов

Арестованный по обвинению в распространении фейков о ВС России Владимир Кара-Мурза* переведён в столичное СИЗО №5, известное тем, что в нём в своё время содержался актёр Михаил Ефремов. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«У него есть сосед, обвиняемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков», — сказал член комиссии.

При этом правозащитник уточнил, что у арестованного претензий к условиям содержания нет.

«Как и ранее в СИЗО №7, Кара-Мурза сказал, что по условиям содержания всё в порядке, а не согласен он с тем, что находится в СИЗО за мнение», — привёл собеседник RT слова арестованного.

22 апреля суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Противоправное действие, согласно обвинению, активист совершил в ходе своего выступления в палате представителей в американском штате Аризона.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.