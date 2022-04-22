Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о ВС России
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Об этом информирует РИА Новости.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя», — заявила судья.
Отмечается, что Кара-Мурзу поместят в СИЗО до 12 июня.
Ранее Кара-Мурза был арестован на 15 суток за неподчинение сотрудникам полиции.
12 апреля в ОНК Москвы сообщили RT, что он был помещён в трёхместную камеру второго спецприёмника в Мнёвниках.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.