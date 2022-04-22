Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о ВС России

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Суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России в ходе его выступления в палате представителей в американском штате Аризона.
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о распространении фейков о ВС России
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

Об этом информирует РИА Новости.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя», — заявила судья.

Отмечается, что Кара-Мурзу поместят в СИЗО до 12 июня.

Ранее Кара-Мурза был арестован на 15 суток за неподчинение сотрудникам полиции.

12 апреля в ОНК Москвы сообщили RT, что он был помещён в трёхместную камеру второго спецприёмника в Мнёвниках.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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