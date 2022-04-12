В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в спецприёмнике Владимира Кара-Мурзы

Короткая ссылка
RT
Арестованный за неподчинение сотрудникам полиции на 15 суток оппозиционер Владимир Кара-Мурза помещён в трёхместную камеру второго спецприёмника в Мнёвниках. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в спецприёмнике Владимира Кара-Мурзы
  • globallookpress.com
  • © Julius Kalinskas

«Один из его соседей арестован за нарушение правил дорожного движения, другой — за мелкое хулиганство (проник в депо метро)», — пояснил один из членов комиссии.

По его словам, Кара-Мурза жалоб на условия содержания не высказал. При этом вину он не признал.

«Он не признаёт вину, собирается обжаловать решение суда, но что касается условий — претензий нет, он помылся в душе, получил лекарства, постельное бельё. Сантехника в камере исправна, приватность санузла соблюдается, и в этом спецприёмнике недавно был ремонт», — уточнил собеседник RT.

Кара-Мурза был задержан 11 апреля у подъезда собственного дома в Москве.

Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе-младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить