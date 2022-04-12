В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в спецприёмнике Владимира Кара-Мурзы

Арестованный за неподчинение сотрудникам полиции на 15 суток оппозиционер Владимир Кара-Мурза помещён в трёхместную камеру второго спецприёмника в Мнёвниках. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Один из его соседей арестован за нарушение правил дорожного движения, другой — за мелкое хулиганство (проник в депо метро)», — пояснил один из членов комиссии.

По его словам, Кара-Мурза жалоб на условия содержания не высказал. При этом вину он не признал.

«Он не признаёт вину, собирается обжаловать решение суда, но что касается условий — претензий нет, он помылся в душе, получил лекарства, постельное бельё. Сантехника в камере исправна, приватность санузла соблюдается, и в этом спецприёмнике недавно был ремонт», — уточнил собеседник RT.

Кара-Мурза был задержан 11 апреля у подъезда собственного дома в Москве.

Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе-младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.