Адвокат: суд в Москве арестовал журналиста Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции
Хамовнический суд Москвы назначил журналисту Владимиру Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.
- globallookpress.com
- © IMAGO/Julius Kalinskas
Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров.
По словам юриста, защитники будут обжаловать данное решение.
Как уточняется, накануне Кара-Мурзу задержали около его дома и оставили на ночь в ОВД «Хамовники.
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