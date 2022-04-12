Адвокат: суд в Москве арестовал журналиста Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции

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Хамовнический суд Москвы назначил журналисту Владимиру Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.
Адвокат: суд в Москве арестовал журналиста Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Julius Kalinskas

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров.

По словам юриста, защитники будут обжаловать данное решение.

Как уточняется, накануне Кара-Мурзу задержали около его дома и оставили на ночь в ОВД «Хамовники.

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