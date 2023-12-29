«Можно строить планы на будущее»: герои публикаций RT — о помощи, оказанной в рамках проекта «Не один на один»

В 2023 году люди чаще всего обращались в проект «Не один на один» за помощью в оформлении гражданства, статуса инвалидности и по поводу выплат пособий. RT совместно с ответственными министерствами и ведомствами помог героям более 30 публикаций. О самых ярких историях уходящего года — в нашем материале.

В 2023 году RT совместно с МВД в рамках проекта «Не один на один» помог 36 героям публикаций, столкнувшимся с проблемами при оформлении российского гражданства. Благодаря содействию Главного управления по вопросам миграции МВД РФ было выдано 18 паспортов, 16 видов на жительство и два разрешения на временное проживание.

Также после публикаций RT несколько участников СВО получили региональные выплаты, которые по тем или иным причинам не могли оформить. Беженцам из Мариуполя выделили муниципальное жильё и начали выплачивать детские пособия и пенсию, в которых ранее отказывали из-за бюрократических проволочек. А 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны, эвакуированному из Балаклеи, помогли переехать в Краснодар.

Отстаивали интересы России

Наиболее резонансной в 2023 году стала история 53-летнего участника СВО Александра Бабкова, награждённого медалью «За отвагу». Мужчина не мог получить гражданство, несмотря на то что с риском для жизни отстаивал интересы РФ в зоне специальной военной операции. Более того, из-за отсутствия оснований для продления регистрации его и вовсе могли депортировать в Узбекистан, где за участие в СВО ему грозило десять лет лишения свободы. После публикации RT дело Александра взяла на контроль глава ГУВМ Валентина Казакова, его пригласили в миграционное управление и начали оказывать содействие в приобретении гражданства. Так, по словам Александра, у него приняли заявление о предоставлении временного убежища, а также заявление о приобретении российского гражданства. С бойцом также связались представители аппарата губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

© Фото из личного архива

«Мне уже выдали справку о временном убежище, продлили регистрацию на три месяца, — рассказывает Александр. — Я также был на приёме в администрации Свердловской области — там мне предложили помощь с поиском работы. Сейчас я прохожу медкомиссию и жду около месяца, пока оформят удостоверение о временном убежище. Заявление на гражданство у меня уже приняли. Пока в планах получить российское гражданство, а дальше посмотрим. После вашей публикации меня начали приглашать на телевидение, просить об интервью. Говорят, мол, ну вы герой. Но какой я герой? Просто делал то, что должен был сделать».

В октябре в редакцию RT обратился ещё один участник СВО — 24-летний военнослужащий из Чебоксар Александр Моряков, награждённый орденом Мужества за успешное взятие позиций ВСУ и спасение сослуживцев. На одном из боевых заданий он получил тяжёлое ранение, после которого потерял обе ноги. С мая мужчина пытается добиться установки пандуса в своём доме. Сначала выяснилось, что подъезд технически не предусматривает монтаж такой конструкции, а после того как Александр вместе со своей тётей Лилией попросил власти сделать в доме отдельный вход-пристройку, Минстрой Чувашии организовал проверку «экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома». После запроса RT в администрацию Чебоксар в подъезде был установлен алюминиевый пандус.

© Фото из личного архива

За историей сторонника «антимайдана» 50-летнего Руслана Панчука, который никак не мог получить российский паспорт, RT следил четыре года, пытаясь помочь на каждом этапе подачи документов. В 2014 году Руслан в своём родном Харькове выступал против незаконного захвата власти на Украине, освобождал здание администрации города от «евромайдановцев». После пережил плен СБУ и в ходе обмена пленными был передан в ДНР. В России мужчина несколько лет пытался получить разрешительные документы. В 2020 году RT помог ему собрать документы на гражданство, однако через четыре месяца он получил письмо, что его заявление не прошло проверку. Чтобы помочь Панчуку, RT обращался к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, в Генпрокуратуру РФ, МВД, ФСБ и ФНС. В итоге Руслана приняли в российское гражданство по указу президента РФ Владимира Путина.

© Фото из личного архива

«Разница между беженцем и гражданином РФ огромная, — объясняет Панчук. — Беженца любой кассир в магазине, в банке или просто на автовокзале может остановить, позвать полицейских для проверки. Просто так. Якобы из-за просроченного удостоверения. Хотя надо перевернуть пару страниц и увидеть, что оно было продлено. Это очень унизительно. Я чувствовал, как будто стою на одной ноге, что в любой момент меня могут толкнуть — и я упаду. Постоянное напряжение. При этом не все люди понимают, что будет со мной на Украине, если меня депортируют. Какой будет ужас. Конечно, теперь я гражданин РФ — великой страны, и это чувство невозможно описать. Слава тебе господи, что всё вернулось, что я полноценный человек и спокойно себя чувствую. Можно строить планы на будущее. Я верю, что всё решится и у меня будут жильё и семья. Спасибо за помощь. Я всегда буду помнить это».

Максимально оперативной была реакция на публикацию RT об участнике Сталинградской битвы, ветеране Великой Отечественной войны Айказе Аракеловиче Овсепяне, эвакуированном из Балаклеи и оставшимся без жилья. Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак уже на следующий день организовал его переезд в новую двухкомнатную квартиру в Краснодаре. До этого пенсионер вместе с дочерью Ольгой пять месяцев проживал под обстрелами в Белгороде, снимая жильё. При этом квартиру Айказу Аракеловичу не выделяли из-за отсутствия постоянной прописки.

© Фото из личного архива

В рамках проекта RT «Дальше действовать будем мы» ветерану также собрали средства для обустройства на новом месте жительства.

Помощь многодетным семьям

В феврале этого года многодетные семьи из Владимирской области рассказали RT, что в очередной раз просят власти не лишать их статуса многодетных, когда старший тяжелобольной ребёнок достигает возраста 18 лет. По логике закона, статус снимался, так как совершеннолетний ребёнок может трудоустроиться и обеспечивать себя сам. Доводы родителей были в том, что ребёнок с тяжёлой формой заболевания не может работать и остаётся на их иждивении.

Депутатами был разработан проект закона, устанавливающий право на социальную поддержку многодетных семей, в которых старший ребёнок признан недееспособным, а второму не исполнилось 18 лет либо 23 года (если он продолжает обучение в высшем или среднем специальном учебном заведении). Документ направили на экспертизу в Счётную палату Владимирской области. Также он должен был получить заключение губернатора. После публикации и запроса RT в правительство региона данный законопроект был принят.

«Если бы эти поправки не были внесены, то через два года наша семья утратила бы статус многодетной, несмотря на то что фактически оставалась бы таковой и дальше, так как старшая дочка недееспособна, — объясняет мать троих детей Людмила Александрова. — Данные поправки дали мне уверенность в том, что с нашей семьи не снимут статус многодетной ещё как минимум десять лет — пока средней дочери не исполнится 18, а значит, наша семья будет более социально защищена».

© Фото из личного архива

Она также рассказала, что её дети мечтают в зимние каникулы попасть в Москвариум и вместе с мужем они исполнят это желание.

«Тем более для многодетных в Москвариуме действуют хорошие скидки», — говорит Людмила.

Ещё одна многодетная мать из подмосковного Красногорска, Наталья Филиппова, обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь её сыну, страдающему от ДЦП, продлить статус инвалидности. Бюро медико-социальной экспертизы №26 по Московской области не подтвердило этот статус 14-летнему Сергею. У мальчика нарушение речи, задержка психоречевого развития, хроническое заболевание почек, сколиоз, плохо работает вся правая сторона тела, есть проблемы с походкой и со зрением. Инвалидность ему была установлена в год. После обращения RT в Министерство труда и соцзащиты РФ с Натальей связались представители бюро и пригласили на переосвидетельствование. После процедуры комиссия приняла решение продлить статус Сергею на четыре года.