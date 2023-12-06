Участнику СВО, награждённому медалью «За отвагу», оформят гражданство РФ

МВД оказывает содействие герою проекта «Не один на один» 53-летнему Александру Бабкову в приобретении российского гражданства. Сегодня у него приняли заявление о предоставлении временного убежища в РФ. Мужчина освобождал Соледар и Артёмовск, за что был награждён государственной медалью «За отвагу», а также ещё рядом наград, но получить гражданство РФ он не мог. Так как регистрация у Александра заканчивалась в январе, его могли депортировать в Узбекистан, где за участие в СВО ему грозило десять лет лишения свободы. Публикация RT вызвала широкий общественный резонанс, после чего глава ГУВМ Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования его правового статуса. Александра пригласили в миграционное подразделение, где он смог подать документы на временное убежище. В дальнейшем ему пообещали оказать всестороннюю помощь в приобретении российского гражданства.

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МВД оказывает содействие в приобретении гражданства РФ участнику СВО из Узбекистана Александру Бабкову, о котором ранее рассказал RT. История героя, награждённого медалью «За отвагу» и столкнувшегося с бюрократическими препонами при подаче заявления на гражданство, вызвала широкий общественный резонанс.

После публикации RT дело Бабкова взяла на контроль глава ГУВМ Валентина Казакова. Александра пригласили в миграционное управление, где у него приняли заявление о предоставлении временного убежища, а также обещали помочь с оформлением российского гражданства.

«Я только вышел из миграционного подразделения по Свердловской области, — рассказывает Александр RT. — Очень вежливо и по-доброму меня там приняли. Ваша статья создала большой резонанс. Спасибо вам огромное и всем, кто помогает. Я подал документы, и мне сейчас делают справку о предоставлении временного убежища. Обещали, что в течение недели она будет готова и мне позвонят и пригласят».

По словам Бабкова, удостоверение о временном убежище ему должны выдать взамен узбекского паспорта. «Оно действительно год, — объясняет Александр. — Но вопрос о выдаче российского гражданства рассматривается в течение трёх месяцев. Мне дали контакты губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, я должен с ним связаться, так как он будет ходатайствовать о выдаче мне гражданства по указу президента РФ. Сказали, что он обо мне знает и готов помочь. Так этот процесс будет быстрее. Также сообщили, что моя история на контроле у главы ГУВМ, и пообещали, что всё будет сделано максимально оперативно».

После того как RT рассказал историю героя, правозащитники вновь обратили внимание на вопрос о выдаче гражданства всем участникам СВО, в том числе добровольческих формирований.

«К сожалению, проблема с получением гражданства РФ иностранцами — ветеранами СВО действительно существует. И чаще всего это касается наших истинных соотечественников», — заявил RT член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

По словам Александра, он надеется на положительное решение проблемы с выдачей гражданства всем участникам СВО.

«Многие из моих товарищей, кто вместе со мной был на СВО, тоже не могут получить российское гражданство. Надеюсь, примут положительное решение и бойцам, оказавшимся в такой же ситуации, как моя, будут оформлять российское гражданство без проблем», — говорит он.

Гражданство РФ всем участникам СВО

Александр Бабков родился в Узбекистане в русской семье. Его мать была родом из Свердловской области, а отец пережил блокаду Ленинграда. После начала СВО мужчина приехал в Россию и заключил контракт на год с ЧВК «Вагнер».

За десять месяцев службы Александр участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск. За проявленные храбрость и мужество при выполнении служебно-боевых задач был награждён государственной медалью «За отвагу», а также ещё рядом наград: «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута», «Чёрный крест».

В начале июня 2023 года юристы ЧВК «Вагнер» приняли у Александра заявление о приобретении российского гражданства в упрощённом порядке. Однако, когда он вернулся из зоны СВО, военную базу, к которой он был приписан, закрыли. Кураторы из ЧВК на звонки не отвечали, а все офисы закрыли. Мужчина не смог узнать, что случилось с его заявлением.

В октябре он приехал в Свердловскую область к родственникам и обратился в миграционное управление. Там ему сделали временную регистрацию до января, однако помочь с оформление гражданства не смогли — на руках у Александра был ответ из ГУВМ о том, что вопрос приёма его в гражданство РФ уже находится на рассмотрении.

Как ранее заявлял RT военный юрист Роман Пронин, Александр не мог получить российское гражданство в упрощённом порядке в рамках указа президента, касающегося иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы, так как он не распространяется на добровольческие формирования, к которым относился ЧВК «Вагнер». При этом эксперт отмечал, что российское гражданство должно предоставляться всем участникам СВО, потому как они в первую очередь выполняли служебно-боевые задачи в интересах РФ.

По окончании регистрации Бабкова могли депортировать в Узбекистан, где за участие в СВО ему грозило десять лет лишения свободы. Однако после публикации RT Александру начали оказывать помощь в приобретении российского гражданства.