«Не знаю, как быть дальше»: награждённый медалью «За отвагу» участник СВО не может получить гражданство РФ

Уроженец Узбекистана 53-летний Александр Бабков отправился в зону специальной военной операции добровольцем, участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск. За выполнение служебно-боевых задач получил государственную награду «За отвагу», а также ещё ряд медалей: «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Чёрный крест». Несмотря на то что мужчина с риском для жизни отстаивал интересы России на СВО, оформить гражданство РФ у него не получается. Без российского паспорта ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас Александр проживает у родственников в Свердловской области, но в январе у него заканчивается временная регистрация, и его могут депортировать в Узбекистан, где ему за участие в СВО может грозить десять лет лишения свободы

Александр Бабков родился в Узбекистане в русской семье. Его мать была родом из Свердловской области, а отец пережил блокаду Ленинграда.

«Отец в блокаду остался сиротой, его усыновили и увезли в Узбекистан, — вспоминает Александр. — А мама туда поехала в 1966 году, когда в Ташкенте случилось сильное землетрясение. Она состояла в комсомоле, и её направили восстанавливать разрушенный город. Они познакомились в институте, поженились и остались там жить».

Военного образования у Александра нет. В зону СВО он отправился добровольцем — в сентябре 2022 года подписал контракт с ЧВК «Вагнер» на год.

«В Узбекистане я работал водителем — возил начальника безопасности холдинга, — рассказывает мужчина. — Поехать на СВО решил, потому что я русский человек и не мог стоять в стороне, зная, что наших людей убивают за то, что они русские. Мне не нравится, что вся эта западная пропаганда идёт к нам».

Бахмутская мясорубка

Александр признаётся, что попасть туда, где идут ожесточённые бои, всё равно было страшно.

«Наверное, не страшно идти на СВО только тем, у кого с головой не в порядке. Вокруг взрывы. В любой момент может прилететь — и всё. Разговариваешь с товарищем, а через две минуты его нет — дрон-камикадзе. Но я для себя решил, что лучше я пойду, чем молодые ребята будут погибать. Мне в моём возрасте уже нечего было терять по большому счёту», — объясняет он.

За десять месяцев, которые Александр находился в зоне СВО, он принял участие в боях за Соледар и Бахмут (Артёмовск. — RT).

«Несколько месяцев мы бились за Соледар, потом была бахмутская мясорубка, — рассказывает собеседник RT. — Все бои были тяжёлыми. Под постоянными обстрелами можно было погибнуть хоть днём, хоть ночью. Огонь почти не прекращался. Нам нужно было менять батареи для раций. Генератора не было. И приходилось идти километра два до штаба. Рано утром, пока рассветает, идёшь по улице. Все дома разрушены, никого нет — это «Грады» стреляли ночью. Деревья повалены, трубы разорваны. Каждый день новые разрушения. Идёшь — и начинается обстрел. Прячешься в какой-нибудь дом в погреб и там пережидаешь. Парень был тоже из Узбекистана, медиком служил — погиб. По их машине с красным крестом дрон ударил».

Жили бойцы, по словам Александра, в разрушенных домах — выбирали такие, где была целой крыша. Когда стояли в лесу, копали окопы, делали настилы и закрывали сверху брёвнами. И так продвигались всё дальше. Александр вспоминает, что часть пути с ними была собака.

«Нам её подарили ещё щенком, — рассказывает он. — Мы её назвали Гелей. Она нам очень помогала. Лаяла, если кто чужой, предупреждала об опасности, защищала. Я хотел забрать её с собой, но она погибла».

© Фото из личного архива

20 мая 2023 года над Артёмовском подняли российский флаг — город был полностью взят под контроль.

«Мы в лесу стояли, и, когда это услышали, выбежали все, начали кричать «Ура!», из автоматов стрелять в воздух, — вспоминает Александр. — И где-то там, на другом конце, наши в ответ стреляли. Вроде как салют такой праздничный. Конечно, все очень обрадовались».

За взятие двух городов и проявленные в боях мужество и храбрость Александра представили к государственной награде — к медали «За отвагу», а также наградили ещё несколькими медалями: «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Чёрный крест». «Их вручили в конце, когда нас привезли на полигон. Я не ожидал, что столько медалей дадут. Если честно, даже не думал о них», — говорит мужчина.

Заявление не нашли в базе

По словам Александра, в начале июня 2023 года, когда его отряд стоял под Луганском, к ним приехали юристы ЧВК «Вагнер», и все желающие, в том числе он сам, заполнили заявления о приобретении российского гражданства. О подаче заявлений распорядился начальник штаба, объяснив это тем, что бойцы имеют право получить российские паспорта по указу президента РФ В.В. Путина №690 от 30.09.2022 «О приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы».

Однако, когда Александр вернулся из зоны СВО, выяснилось, что военную базу в Краснодарском крае, к которой он был приписан, закрыли. Кураторы из частной военной компании на звонки не отвечали. Узнать, что случилось с документами, поданными на гражданство, у него не получилось.

Мужчина сделал временную регистрацию в Анапе (Краснодарский край) у друга и попытался выяснить, как дальше действовать.

«У меня в Анапе товарищ живёт, я у него остановился и обратился в миграционное управление, чтобы узнать, как дальше быть с документами, — рассказывает Александр. — Там мне дали контакт юриста, который занимался вагнеровцами, но только теми, которые сидели в тюрьме. Я к ним не относился, но он смог посмотреть информацию по мне в базе и сказал, что мои документы отправили в Москву. Я поехал в Москву, а тут все офисы компании закрылись. В кол-центре на звонки не отвечали. Такая же ситуация и в Питере была».

В октябре Александр приехал к родственникам в Свердловскую область. В местном миграционном управлении ему сделали регистрацию сначала на месяц, а затем продлили до января.

«Я показал ответ из Главного управления по вопросам миграции МВД России, в котором было написано, что вопрос приёма меня в гражданство РФ рассматривается, поэтому мне согласились продлить регистрацию, но только до января, так как моего заявления о приёме в гражданство они не нашли в базе данных. В общем порядке у меня тоже не могут принять документы, так как получается, что вроде как я незаконно в России нахожусь. В итоге, когда регистрация закончится, меня депортируют в Узбекистан, где за то, что я участвовал в боевых действиях за другое государство, мне дадут десять лет. Не знаю, как быть дальше», — объясняет боец.

Без российского гражданства Александр не может получить удостоверение ветерана боевых действий, официально трудоустроиться.

«Получается, я участник СВО, имею награды, а помощи никакой нет. Удостоверение ветерана выдают только гражданам РФ. На работу меня без документов не берут. Подрабатываю грузчиком, но, конечно, это не дело. Я не знал, куда ещё обратиться и обратился в проект «Не один на один». Буду продолжать пытаться получить гражданство», — говорит мужчина.

Несовершенство законодательства

По словам военного юриста Романа Пронина, в указе президента РФ, касающемся упрощённого порядка приобретения гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы, нет информации о добровольческих формированиях, к которым относится ЧВК «Вагнер», поэтому у бойцов возникают проблемы с получением российских паспортов. Однако, как считает эксперт, гражданство РФ должно предоставляться человеку, принимавшему участие в боевых действиях по защите государства, так как в первую очередь боец выполнял служебно-боевые задачи в интересах РФ.

«Заявления о приобретении гражданства РФ у вагнеровцев принимались, но не реализовывались. Тем более после того, как ЧВК «Вагнер» расформировали, — комментирует Пронин. — Другое дело, если у бойца, пусть и из частной военной компании, есть государственная награда от Минобороны. По сути, это является основанием для обращения с заявлением о приобретении российского гражданства в упрощённом порядке, так как медаль конкретизирует заслуги бойца перед Отечеством».

Согласно Федеральному закону от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», президент может принимать в российское гражданство в исключительном порядке тех, кто имеет особые заслуги перед Россией.

«Очевидно, что медаль «За отвагу», полученная в зоне СВО, может считаться заслугой перед Отечеством», — говорит правозащитник.

Пронин также отметил, что по логике все участники СВО должны иметь гарантии, предусмотренные государством для лиц, принимавших участие в защите интересов РФ, но из-за несовершенства законодательной базы реализовать это непросто.

«К примеру, в указе президента о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий было конкретизировано, что абсолютно все бойцы, даже добровольческих формирований, могут получить удостоверение ветерана боевых действий, — объясняет эксперт. — Для реализации этого указа соответствующие поправки нужно было закрепить в законодательстве, но, так как согласно ст. 90 Конституции РФ указы президента РФ обязательны для исполнения, удостоверения начали выдавать всем участникам СВО, хотя раньше такие удостоверения получали только военнослужащие. Бойцов частных военных компаний, не имеющих отношения к силовым ведомствам, военнослужащими не считали, так как, по сути, это коммерческая структура. В рамках СВО бойцы заключали контракты с ЧВК «Вагнер», а у компании был контракт о взаимодействии с Минобороны, но этот контракт коммерческой структуры с силовым ведомством не предоставлял никаких прав».