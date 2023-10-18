«Устал выпрашивать, сил нет»: участник СВО с инвалидностью добивается установки пандуса в своём доме

Житель Чебоксар Александр Моряков, потерявший обе ноги после ранения на СВО, уже полгода не может добиться установки пандуса в своём доме. Комиссия признала, что подъезд технически не предусматривает монтаж такой конструкции, а управляющая компания сделала на лестнице деревянный настил, по которому передвигаться небезопасно. Из-за отсутствия пандуса Александр не может забрать к себе дочь после того, как его жена ушла из семьи.

В редакцию RT обратился 24-летний Александр Моряков из Чебоксар — профессиональный военнослужащий, принимавший участие в СВО с 24 февраля 2022 года.

«Я сам из Воркуты. Там окончил политех на повара-кондитера и ушёл на срочку. Мне так понравилось в армии, что я решил идти работать по контракту. Служил в Наро-Фоминске и в Мурманске», — говорит Александр.

По словам собеседника RT, его всегда интересовала военная тематика — оружие, экипировка, тактика. Когда началась спецоперация, он не задумываясь отправился за ленточку: «Я по-другому и не смог бы поступить. Это моя работа. Тем более вся наша часть поехала, я бы туда своих пацанов одних не пустил».

За успешное взятие позиций ВСУ и спасение сослуживцев Александр Моряков был награждён орденом Мужества. «Мы одну деревню брали, бой шёл семь часов. Направляющий танк подорвался на мине на мосту, наши бойцы не могли вылезти. Мы с товарищем подумали, что они оглушены или ещё что с ними случилось. Рванули к танку, пооткрывали люки и вытащили троих», — вспоминает он.

20 мая 2022 года Александр должен был уехать в отпуск — повидать родителей, жену и маленькую дочку. Но из-за задержки сослуживца, который бы заменил Морякова, отдых пришлось отложить.

© Фото из личного архива

22 мая подразделение Морякова выдвинулось на боевое задание. «Мы начали занимать лесополосы, но видно было, что окопы не наши, возможно, обстрелянные. Было очень странное, дикое предчувствие, что нас ждут», — говорит Александр.

Через 15 минут Морякову и его сослуживцам под ноги полетела первая мина: «В такие моменты единственный шанс спастись — зарыться в какую-нибудь яму. Мы с товарищем ринулись затаскивать всех в укрытие — кого за руки, кого за шкирку».

Моряков успел укрыть последнего бойца и уже хотел было сам окопаться, как снаряд попал ему под ноги. «Мне не хватило полсекунды, чтобы спрыгнуть. Мина срубила оба колена», — рассказывает собеседник RT.

Сослуживцы Александра вызвали БМП, перебинтовали раненого товарища и вкололи ему обезболивающее. По словам Морякова, в первый раз после ранения он очнулся в вертолёте, а второй — уже только в госпитале.

«Нет технической возможности»

Александру ампутировали обе ноги, на протяжении 11 месяцев он лечился в московском военном госпитале. Там же он прошёл переобучение и получил звание старшего прапорщика. В мае 2023 года Моряков устроился работать в военкомат в Чебоксарах. В этом же городе он купил квартиру на первом этаже жилого дома. Подъезд и лестничная площадка не были приспособлены для передвижения на инвалидной коляске, поэтому Александр и его тётя, Лилия, подали заявление в администрацию города с просьбой установить пандус с электрическим подъёмником.

Первое обращение участник СВО подал в середине мая 2023 года. 1 июня к нему приехала комиссия, чтобы осмотреть дом и понять, как его можно оборудовать под нужды инвалида-колясочника. Сотрудники администрации составили акт (есть в распоряжении RT), согласно которому «техническая возможность для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалида отсутствует».

В документе указано, что «уклон пандуса не соответствует нормативным требованиям, отсутствуют опорные поручни. Ступени на входной лестнице имеют разную высоту, отсутствуют доступные поручни. Высота дверного порога превышает нормативные требования. На лестнице отсутствуют приспособления для передвижений по ней инвалида на кресле-коляске».

Поскольку комиссия признала, что электроподъёмник в подъезде установить нельзя, Александр и Лилия попросили сделать в доме отдельный вход-пристройку, куда поместился бы пологий пандус. Администрация организовала ещё один выезд комиссии, однако, как сообщил Морякову её представитель, собрание было организовано, только чтобы жильцы дома скинулись на установку пандуса. По словам Лилии, с актом, составленным в этот раз, комиссия не дала ознакомиться ни ей, ни племяннику. Документ отправили в Минстрой Чувашии 26 июня, но никакого ответа семья так и не получила. Это подтвердили RT и в администрации Чебоксар.

© Фото из личного архива

23 августа Лилия и Александр получили письмо от администрации (есть в распоряжении RT), где сказано, что Минстрой Чувашии проведёт проверку «экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома». Как следует из письма, после этого будет вынесено заключение и в случае положительного решения все документы будут переданы в Минтруд Чувашии для выделения средств на обустройство доступной среды для маломобильных граждан.

В администрации семье также посоветовали обратиться в управляющую компанию (УК), которая обслуживает дом Александра, чтобы там помогли установить пандус. Однако Лилия ранее обращалась в УК, где ей сказали, что этим вопросом должен заниматься город. В свою очередь УК установила деревянный настил на лестнице первого этажа, однако конструкция оказалась небезопасной в использовании.

«Сам Саша не может спускаться или подниматься по этому настилу. У него в левой руке есть осколок, она работает наполовину, тянуть коляску ему тяжело, колёса соскальзывают, он выезжает назад спиной и может просто разбить себе голову», — говорит тётя Морякова.

Временное решение

RT отправил запрос в администрацию Чебоксар с просьбой помочь разобраться в ситуации, с которой столкнулся участник СВО Александр Моряков. Чиновники подтвердили, что многоквартирный дом спроектирован без учёта потребностей маломобильных граждан, поэтому там нет пандусов, в подъезде узкие и неудобные пролёты.

9 октября в дом Александра повторно приехали сотрудники администрации, Минстроя и руководитель фонда «Защитники Отечества». Как пояснили представители руководства города, «на данном этапе МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» обратилось в обслуживающую дом управляющую компанию ООО «УК «Город», которая установит сертифицированный алюминиевый пандус. Он будет установлен в срок до 1 ноября текущего года».

При этом Александр говорит, что алюминиевый пандус лишь на время решит его проблему: «А дальше что? Мне нужен нормальный вход и выход в квартиру. Когда я приехал на работу в часть, мой военком сказал, что через пару дней сделают для меня пандус. Так и произошло, всё решили, скинули мне фото. Тут я уже готов сам себе его сделать, дайте только мне штук десять листов металла. Я устал выпрашивать пандус, сил нет».

Нормальные условия для передвижения нужны Александру ещё и для того, чтобы он мог наконец-то воссоединиться с двухлетней дочерью. Её мама ушла из семьи после того, как узнала о ранении мужа. Сейчас девочка живёт у родителей Морякова в Воркуте. «Работа и квартира есть, осталось решить вопрос с пандусом, и я сразу заберу дочку к себе», — добавляет он.