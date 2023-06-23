Участник СВО после публикации RT получил региональные выплаты по ранению

После публикации RT участнику СВО Денису Абикенову перечислили региональные выплаты за полученное на передовой ранение. Ранее ему вынесли отказ из-за отсутствия постоянной регистрации в Новосибирской области, где он фактически проживал последние 20 лет, работал, платил налоги и встал на учёт в военкомате.

© Фото из личного архива/Gettyimages.ru

Герою публикации RT 45-летнему жителю города Бердска Новосибирской области Денису Абикенову перечислили региональные выплаты за полученное в зоне СВО ранение. Ранее ему отказали в выплатах (это порядка 500 тыс. рублей) на том основании, что он прописан в другом субъекте РФ. При этом Денис последние 20 лет прожил в Новосибирской области и встал там на учёт в военкомате.

«Вчера позвонили, сказали, что все деньги перечислили. Хочется поблагодарить RT. Без публикации ничего бы не вышло, не знал уже, как на них повлиять. Как только статья появилась, оказалось, что можно было сразу всё выплатить», — сказал Абикенов RT.

Семь госпиталей

Как ранее писал RT, Денис Абикенов последние 20 лет проживает в городе Бердске Новосибирской области. Всё это время у него была только временная регистрация — по словам Абикенова, так сложились обстоятельства. При этом отсутствие постоянной регистрации не помешало ему официально работать токарем, платить налоги в местный бюджет. Здесь он женился, растит ребёнка. В Бердске он встал на учёт в военкомат, который его и мобилизовал 24 ноября 2022 года.

«Всё нормально было, выслали повестку, оформили, даже региональные выплаты сразу получил. Никто словом не обмолвился, что что-то не так. Когда воевать надо было, никого моя временная регистрация не смущала. Пожалуйста, идите воюйте, деньги перечислили», — говорит Денис.

© Фото из личного архива

Абикенова призвали в пехоту, он служил мотострелком. 7 февраля 2023 года мужчина получил ранение — его контузило и посекло осколками ногу. «Ранение серьёзное. Сменил семь госпиталей — от Москвы до Камчатки, сейчас продолжаю лечение дома, здоровье так и не восстановилось. Ходить тяжело, речь тоже гораздо сложнее стала», — рассказал он.

«Было больно слышать»

После ранения Денис оперативно получил от Минобороны все положенные федеральные надбавки, но региональные выплаты (порядка 500 тыс. рублей) в городе, где он прожил 20 лет, ему сначала оформлять отказались.

По словам Дениса Абикенова, когда он подал все необходимые документы (справку о ранении, ходатайство от военкомата и т. п.) в бердское отделение департамента соцзащиты, поначалу его приняли хорошо и пообещали, что средства перечислят в установленный срок. Однако выплата так и не пришла, и тогда он сам спустя несколько недель решил позвонить в область и узнать причину задержки.

«Как только я продиктовал СНИЛС, мне заявили, что вынесли отказ. А когда поинтересовался почему, в мою сторону пошёл поток неприятных слов. Дескать, и совести у меня нет, и вообще я не имею права к ним обращаться. Мне такое было больно слышать», — вспоминает Абикенов.

Мужчина обратился к депутатам и направил жалобу в приёмную губернатора, но это, по словам Дениса, не принесло результата. Так, в ответе, который поступил от замгубернатора Новосибирской области (есть в распоряжении RT), говорится, что Абикенову необходимо через суд доказывать, что он постоянно проживает в регионе.

Собирать документы и судиться Денис не мог из-за последствий ранения — после контузии ему до сих пор тяжело долго говорить. «Да и вообще, где суд, а где я? Сроду не судился, не знаю, с какого конца подойти, как документы заполнить», — добавляет он.

После публикации RT с Денисом Абикеновым связались представители областной администрации. «Статья по нашему времени ночью вышла, а уже в восемь утра мне позвонили из областного министерства и начали выяснять, что же произошло», — рассказывает участник СВО.

При этом в разговоре у мужчины спросили, почему он не обратился в суд, продолжает Абикенов. «Я объясняю, что физически не могу этим заниматься, здоровье ещё не восстановилось», — рассказал он.

Вскоре после этой беседы раздался ещё один звонок — и Денису сообщили, что деньги перечислены. «И к чему, спрашивается, надо было тогда препятствия эти придумывать?» — рассуждает он.

Сейчас Абикенов продолжает проходить реабилитацию. «Буду дальше лечиться, а если признают годным, снова пойду на фронт. Считаю, что не имею морального права отказываться», — сообщил он.