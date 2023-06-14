В Новосибирской области участник СВО не может получить региональную выплату

45-летний участник СВО Денис Абикенов пытается добиться региональной выплаты за полученное на передовой ранение. Мужчина проживает в Новосибирской области уже более 20 лет по временной регистрации. Он официально работает, платит налоги и стоит на учёте в местном военкомате. В ноябре прошлого года Абикенова мобилизовали, в феврале 2023-го он получил тяжёлое ранение. Но из-за отсутствия постоянной прописки местные чиновники отказали ему в оформлении выплаты за ранение. Ранее RT рассказывал о другом добровольце из Новосибирска, которому по этой же причине отказали в компенсации.

© Фото из личного архива/РИА Новости

На прошлой неделе RT рассказал о 27-летнем добровольце из Новосибирска Тихоне Седове. Молодому человеку чиновники отказали в оформлении региональной выплаты за полученное в зоне СВО ранение из-за отсутствия постоянной прописки. Как выяснилось, это далеко не единичный случай в Новосибирской области.

В аналогичной ситуации оказался 45-летний Денис Абикенов. Мужчина последние 20 лет проживает в городе Бердске Новосибирской области. Постоянной регистрации у него нет. Но здесь у него живёт семья, и стоит на учёте он в местном военкомате.

«Я здесь по временной регистрации живу, так просто обстоятельства сложились. При этом я всё это время работаю, плачу налоги в местный бюджет, женился, ребёнка рощу. Никогда проблем не было, и повестку прислали, мобилизовали через местный военкомат. Когда воевать надо было идти, никого моя регистрация не смущала», — рассказывает Денис RT.

Бердский военкомат мобилизовал его 24 ноября 2022 года. Причём, как отмечает Абикенов, после мобилизации ему выплатили и все предусмотренные региональные выплаты. Временная регистрация тогда никого не смутила.

© Фото из личного архива

В армии мужчина служил в пехоте, был мотострелком. 7-го февраля 2023 года он получил ранение. «Ранило меня здорово, контузия и осколком ногу посекло. С тех пор никак не могу здоровье восстановить. Прошел семь госпиталей, и в Москве побывал — в госпитале им. Бурденко, и на Камчатке лечили, теперь вот дома тоже лечусь», — перечисляет Денис Абикенов.

«Назвали мошенником»

Все федеральные надбавки по ранению Министерство обороны Абикенову оперативно выплатило, а вот соответствующие региональные выплаты, а это порядка 500 тыс. рублей, новосибирские власти оформлять отказались.

«2 мая 2023 года я собрал все необходимые документы (справку о ранении, ходатайство от военкомата и т.п.) и отнес их в бердское отделение департамента соцзащиты. Там хорошо сначала приняли, говорят, не волнуйтесь, сейчас в областной департамент отправим и деньги быстро переведут. Никаких вопросов не задали, сказали всё хорошо будет», — вспоминает он.

Однако деньги так и не пришли. Спустя несколько недель Абикенов решил сам позвонить в область и узнать, почему деньги задерживаются.

«Обычно всем парням с ранением в течение недели приходило. Я жду, ничего не приходит, решил позвонить. Спрашиваю: «В чем дело?». Они попросили СНИЛС назвать, я продиктовал. А они в ответ: «Вам вынесли отказ». Я поинтересовался, на каком основании, и после этого выслушал в свой адрес много неприятных слов. Мне сказали, что я вообще не имел права обращаться к ним. Я стал говорить, как же так, я же по этой прописке 20 лет живу и мобилизовали меня по ней. Но они заявили, что я мошенник и совести у меня нет. Это, конечно, очень обидно было», — вспоминает Денис Абикенов.

Денис попробовал жаловаться, но это ни к чему не привело. «Я и к депутатам обращался и в приёмную губернатора, но ничего не изменилось», — говорит Абикенов.

В ответе Денису Абикенову от замгубернатора Новосибирской области говорится, что ему надо в суде доказать факт постоянного проживания в Новосибирской области и обращаться на горячую линию к губернатору.

«Честно говоря, не понимаю, как идти в суд и что-то доказывать. Где я, и где суд? Никогда таким не занимался, даже не знаю куда обращаться, как правильно иск писать, куда подавать. Да и потом из-за контузии меня на долго не хватает — десять минут поговорю и уже тяжело становится. А тут надо ходить, пороги обивать, справки собирать. Даже не знаю, как подступиться», — признался Абикенов.

Вопрос прорабатывается

Из-за контузии у Дениса Абикенова сейчас проблемы с речью, мучают головные боли. Работать мужчина пока не может, а выплаты и сбережения уходят на лекарства, необходимые для реабилитации.

«Я всю жизнь работал токарем, занимался металлообработкой, но сейчас работать не могу, приходится лежать постоянно, даже простые действия тяжело даются. Деньги нужны, жить на что-то надо, лекарство надо покупать. Региональные выплаты, конечно, очень бы пригодились. Когда воевать надо идти было, никаких проблем не было. Даже деньги выплатили, не посмотрели на временную регистрацию. А теперь после ранения оказался никому не нужен. Все забыли, ещё и говорят, мол у меня совести нет, раз деньги прошу за ранение выплатить», — жалуется Абикенов.

Как сообщили RT в пресс-службе губернатора Новосибирской области, согласно областному постановлению, «предоставление выплаты участникам специальной военной операции зависит, в том числе, от факта постоянного проживания на территории Новосибирской области».

«В связи с обращениями граждан по поручению губернатора Новосибирской области Травникова А.А. в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в данное постановления в части изменения условий предоставления единовременной материальной помощи участникам специальной военной операции», — уточнил собеседник RT.

Руководитель подгруппы Рабочей группы по СВО по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан, заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова говорит, что предоставление мер поддержки участникам СВО по месту их фактического пребывания остаётся одним из нерешённых вопросов.

«В нашей практике встречаются случаи, когда участники СВО прописаны в одном регионе, а живут в другом. А когда они возвращаются, например, в связи с ранением, то на предоставление мер поддержки из того региона, где человек живёт, откуда он оформлялся на СВО, приходит отказ. В некоторых случаях узнав о такой ситуации главы регионов идут навстречу. Мы знаем, что внесли изменения даже в региональное законодательство на Сахалине и считаем, что это абсолютно правильный прецедент», — говорит Кузнецова.

Она отметила, что по этому случаю уже готовится обращение к губернатору Андрею Травникову. По словам депутата, было бы важно и в других регионах обратить внимание на эту инициативу.

«Здесь, конечно, важно рассматривать вопросы о региональных выплатах предоставления мер поддержки участников СВО и членам их семей по месту фактического пребывания. Мы свои предложения в этой части представляли в нашем докладе президенту и надеемся, что в том числе в рекомендательном формате они дойдут до регионов или найдутся иные способы разрешения вот этой с одной стороны правовой коллизии, а с другой стороны, вот на мой взгляд, недопустимой ситуацией гонять наших военных по всей стране за льготами и пособиями — ну крайне неправильно», — сказала она.

RT также направил запрос в Генпрокуратуру и попросил проверить на каком основании Абикенову отказываются выплачивать компенсацию.