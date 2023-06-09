Участник СВО не может получить региональные выплаты по ранению из-за отсутствия прописки

27-летний Тихон Седов после тяжёлого ранения в зоне СВО не может получить региональные выплаты из-за отсутствия прописки. Мужчина родом из Алтайского края, но около пяти лет назад он переехал в Новосибирск. По его словам, в городе-миллионнике было больше перспектив и возможностей найти высокооплачиваемую работу. Однако, когда началась специальная военная операция, он не остался на гражданке и летом 2022 года ушёл добровольцем на фронт.

© Фото из соцсетей Тихона Седова

27-летний Тихон Седов родом из Алтайского края. Он приехал в Новосибирск около пяти лет назад, устроился на работу и начал обустраивать свою жизнь. По его словам, об оформлении прописки в новом регионе он не задумывался — её отсутствие никак не мешало.

Летом 2022 года мужчина решил отправиться добровольцем в Донбасс. «Я поехал защищать интересы нашей Родины, чтобы помочь жителям ЛНР и ДНР, которые оказались в беде, — рассказывает RT Седов. — До этого я не служил, и военника у меня не было, потерял где-то. Но пришёл в военкомат и сказал, что хочу быть добровольцем, хотя прописан на Алтае. Там сказали, что нет проблем: за два часа восстановили мне военный билет и отправили на ВВК».

27 августа доброволец подписал контракт и после прохождения подготовки был направлен в зону СВО. По словам Тихона, он служил в разведывательной роте. Через месяц после начала службы, 4 октября 2022 года, мужчина получил тяжёлое ранение — их взвод попал под миномётный обстрел.

«Мы должны были укрепить первую линию. Приехали на позицию, стали выгружать вещи и начался миномётный обстрел. Я прыгнул в первый окоп и слышу, что из другого окопа раненый кричит, а медика рядом нет. У меня аптечка с собой хорошая была, я к нему. Оказал первую помощь, — вспоминает Седов. — А через 20 минут медик прибежал. Он раненого обезболил и сказал мне с ним рядом быть, прикрывать. И тут ещё один снаряд прилетел — ударил в самый край окопа. Я получил контузию и минно-взрывное осколочное ранение в голову».

Мужчину эвакуировали из-под обстрела в полевой госпиталь, но там провести серьёзную операцию было невозможно, и его на вертолёте переправили в Севастополь.

«Осколки пробили мне череп. В Севастополе я пролежал сутки, там тоже не взялись оперировать и отправили бортом военной авиации в Москву в 3-й филиал госпиталя имени Вишневского. Там провели операцию по изъятию осколков, которые можно достать, и удалению части черепа», — рассказывает Седов.

«Никто не связался»

Через полтора месяца военнослужащий выписался из госпиталя и поехал в Новосибирск. Седов обратился в военкомат, чтобы получить региональную выплату по ранению, но ему сообщили, что раз он прописан на Алтае, то и выплату надо получать там.

© Фото из соцсетей Тихона Седова

«Я обратился в город Рубцовск Алтайского края. Во всех документах фигурирует Новосибирск, военник выдан там же. Они меня спрашивают: почему мне в Новосибирске всё не сделали, а я им говорю, что без прописки не оформляют. Они сказали, что, возможно, на Алтае мне оформить выплату тоже не получится, — говорит Седов. — Тогда около трёх недель назад я решил позвонить в приёмную губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По телефону специалисты пообещали мне решить вопрос и взять ситуацию на контроль. Однако со мной так никто и не связался, ситуация не изменилась. Я решил обратиться к юристам, а они сказали, что теперь только идти в суд надо и доказывать свою правоту».

Как рассказывает мужчина, сейчас из-за отсутствия прописки он также не может попасть на операцию, которую должны были провести ещё в феврале.

«Мне нужна ещё одна операция — краниопластика. У меня сейчас часть мозга открыта, надо вставить пластину и проходить курс реабилитации. Врачи из госпиталя Вишневского согласны меня принять, но им нужно заявление на предоставление квоты от военкомата Новосибирска, а они из-за отсутствия прописки не направляют», — поясняет Седов.

По словам военнослужащего, самочувствие у него не очень — частые головные боли, особенно во время изменения погодных условий, сонливость, быстрая утомляемость.

Сейчас мужчина, несмотря на плохое самочувствие, вышел на работу, чтобы прокормить семью. 16 марта 2023 года у Седовых родился сын — когда мужчина отправлялся на фронт, жена была беременна.

«Надеюсь, что вопрос решится, я получу выплату и направление на операцию. Так всё затягивается, а мне потом надо будет ещё и реабилитацию проходить», — говорит Седов.

В пресс-службе губернатора Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. На официальный запрос ответа также не последовало. RT направил официальный запрос в Генпрокуратуру РФ по вопросу соблюдения прав гражданина.