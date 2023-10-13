«Как будто я здесь не нужен»: добровольцу из Сургута отказали в региональных выплатах за участие в СВО

45-летний житель Сургута Руслан Урдабаев отправился добровольцем в зону СВО в апреле этого года. При этом уезжал в Донбасс он через военкомат города Грозный, записавшись в подразделение «Ахмат», поскольку опасался, что в местном военкомате может не пройти отбор по здоровью. Домой Урдабаев вернулся с ранением, за которое получил все положенные федеральные выплаты. А в региональных компенсациях ему отказали из-за того, что он оформлялся в зону СВО не по месту жительства.

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В проект RT «Не один на один» обратился 45-летний житель Сургута Руслан Урдабаев. Весной этого года он ушёл добровольцем на СВО и незадолго до окончания контракта получил ранение. После возвращения домой мужчина попытался получить региональную компенсацию, положенную участникам спецоперации. Однако в выплате Урдабаеву отказали, потому что он отправлялся в Донбасс не через военкомат по месту прописки, а из Грозного — он служил в «Ахмате».

Урдабаев работал водителем в крупной компании и неплохо зарабатывал. Однако весной этого года мужчина всё равно отправился на СВО.

«Кто-то же должен Родину защищать. И я подумал, что не стоит отсиживаться в тылу», — объясняет Руслан.

Ехал в Донбасс он, записавшись в «Ахмат», минуя местный военкомат.

«Известно, что в «Ахмате» хорошая подготовка, всем исправно обеспечивают. А с местным военкоматом решил не связываться ещё и потому, что слышал, что надо медкомиссию проходить, бумажки собирать. А мне уже 45 лет, возраст даёт о себе знать, боялся, что по здоровью не пройду», — признаётся Урдабаев.

Всё время провёл на переднем крае

В начале апреля он отправился в Грозный, где прошёл подготовку, а затем отправился на передовую.

«Целыми днями тренировались, ходили на стрельбище, я хотел как можно быстрее закончить подготовку и отправиться на СВО. Там спрашивали, кто хочет ещё остаться на дополнительную подготовку, если чувствует, что еще не готов, кто вообще передумал на фронт ехать, можно было в любой момент отказаться. Но я решил, что надо ехать», — рассказывает Руслан.

По словам мужчины, его подразделение было направлено под Работино.

«Был штурмовиком, мы там держали первую линию обороны, — рассказывает Урдабаев. — Так что я всё время до ранения провёл на переднем крае. Но всё было хорошо, всем обеспечивали, познакомился с ребятами, которые со всей России съехались, со многими до сих пор дружим».

Осколочное ранение средней тяжести Урдабаев получил в середине июля. Его эвакуировали в Бердянск, а после госпиталя Руслан вернулся домой в Сургут. Контракт с «Ахматом» к этому времени истёк.

По словам мужчины, все положенные федеральные выплаты он получил без проблем, а вот в региональных выплатах ему отказали.

«В соцзащите сразу, как документы принёс, сказали, что вряд ли мне что-то светит. А потом отказ пришёл. Говорят, раз вы не из Сургута ушли, то ничего не положено. А я здесь всю жизнь провёл, работал, налоги платил, семью завёл. Раз я добровольно на СВО ушёл, то могу сам выбирать откуда. А вернулся и получается, что дома никому не нужен. Под какие-то льготы подпадаю, под какие-то — нет. Ребёнка, скажем, в садик взяли, а ЖКХ, пока меня не было, жена в полном объёме платила», — недоумевает Урдабаев.

Как он признаётся, его задело такое отношение и он решил добиваться правды.

«Не в деньгах дело, просто обидно, что справедливости нет. Многим ребятам, что со мной служили, всё выплатили. А почему у нас не так? Поражает, что я добровольно пошёл, когда многие молодые парни разбежались, кто в Киргизию, кто в Казахстан, а тут такое отношение. Как будто я здесь не нужен», — жалуется Руслан Урдабаев.

Помимо этого, как рассказал Урдабаев, пока он был на СВО, его уволили с работы, сейчас он добивается восстановления в суде.

В администрации ХМАО на запрос RT не ответили. Но как следует из ответа, направленного ведомством в ответ на обращение Урдабаева, региональные выплаты ему не положены, поскольку он не обращался в военкомат по месту жительства.

«Учитывая, что вы поступили на военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации через военный комиссариат иного субъекта Российской Федерации, осуществить назначение денежной выплаты не представляется возможным», — говорится в письме.

Взяли на контроль

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Михаил Романов пообещал RT помочь разобраться в сложившейся ситуации.

«Этот случай я возьму на контроль и обращусь к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность отказа от выплат. Исходя из результатов проверки мы уже обратимся к губернатору региона с просьбой поддержать добровольца. А если нет возможности в рамках регионального законодательства, найти иные возможности для поддержки», — сообщил депутат.

По его словам, каждый подобный случай индивидуален и требует своего решения. «Нет единых шаблонов, везде надо понимать свои особенности конституционного характера: есть города федерального значения, есть республики, области. Где-то свои конституции, где-то уставы. Важнейший вопрос — обеспеченность регионов. Какие-то регионы — доноры, какие-то — реципиенты, которые живут за счёт дотаций из федерального бюджета. Поэтому невозможно сразу разработать на федеральном уровне стандарт для всех регионов», — поясняет Романов.

Он отметил, что подобные проблемы на местах сейчас активно решаются в режиме реального времени, чтобы появились механизмы, позволяющие обеспечить всех участников СВО всеми мерами поддержки.

«В этом нам как раз помогают сигналы конкретных людей. Разбираемся в каждом отдельном случае, почему не заплатили и уже в контакте с региональными властями мы эти вопросы подтачиваем. Тогда уже следующие граждане, которые оказались в подобной ситуации, идут по накатанному пути», — сообщил Романов.