Сторонник «антимайдана» из Харькова пытается получить российское гражданство

Сторонник «антимайдана» из Харькова Руслан Панчук не может получить российский паспорт. Как говорит мужчина, он попал в плен СБУ за свою пророссийскую позицию, после чего в ходе обмена пленными был передан в Донбасс. Вскоре Панчук переехал в Россию, получил удостоверение беженца. RT совместно с МВД России помогли ему подать документы на оформление гражданства. Однако заявление ему не согласовали. После обращения RT аппарат уполномоченного по правам человека в РФ направил в компетентные органы соответствующие запросы.

© Фото из личного архива

Гражданин Украины, 48-летний Руслан Панчук, более пяти лет живёт в России и все эти годы пытается получить гражданство.

Панчук рассказывает, что в 2014 году в своём родном Харькове он участвовал в протестных акциях из-за незаконного захвата власти на Украине: выходил на защиту памятника Ленину, освобождал здание Харьковской областной государственной администрации после его захвата вооружёнными людьми.

«Мой дед, Мальцев Филипп Андрианович, — русский человек, — рассказывает Панчук. — Он служил начальником погранзаставы на западной границе СССР в 1941 году. Прошёл всю войну и, как я считаю, показал мне правильный пример в жизни. Поэтому, когда спецназ захватил безоружных протестующих в здании Харьковской областной администрации, я начал распространять листовки с призывами не подчиняться киевской хунте, доносить до людей правдивую информацию о ситуации в Донбассе, разъяснять реальную позицию России по отношению к народу Украины».

Беженец

По словам Панчука, в августе 2014-го его задержали украинские силовики. Как отмечает мужчина, в СБУ он подвергался пыткам.

В сентябре того же года в ходе обмена пленными между донецкими ополченцами и украинскими военными Панчук был передан ДНР. После обмена он попал в Белгород, где после установления личности получил удостоверение беженца.

© Фото из личного архива

Не сумев найти работу в Белгородской области, мужчина обратился в миграционную службу с просьбой о помощи. По его словам, ему предложили переехать в другой регион и по программе переселения соотечественников начать процесс оформления гражданства.

Панчук решил обосноваться в посёлке Шолоховском Ростовской области, где жила его знакомая. Но в местном миграционном управлении ему сообщили, что под условия программы в этом регионе он не подходит.

«Работы в посёлке не оказалось, средств к существованию у меня не было, и я вынужден был уехать на заработки в Москву, — вспоминает Руслан. — Без гражданства очень сложно найти постоянную, тем более официальную работу. Приходилось жить в строительных вагончиках, но это не беда. Хуже то, что я постоянно сталкивался с обманом со стороны работодателей и с невыплатой зарплаты то в одном, то в другом месте. Это доводило до отчаяния».

В 2017 году Панчуку удалось устроиться в столице на официальную работу техником по обслуживанию зданий. Ему выделили служебное жильё, где он смог прописаться. Но с получением гражданства дело не заладилось.

По словам Панчука, у него отказывались принимать документы в миграционном центре Сахарово, объясняя, что наличие удостоверения беженца не является поводом для оформления гражданства.

Позже ему подсказали, как встать на учёт и перевести документы из Ростова-на-Дону в Москву. Однако в Ростове в продлении удостоверения беженца отказали.

«Я приезжий, за помощью обратиться не к кому, и везде такое отношение. Хочу, чтобы всё было по закону, а мне отказывают, — возмущается Руслан. — После моей жалобы руководству МВД мне сами написали из Ростова, по почте переслали мои документы и продлили свидетельство».

«Получил отказ»

После запроса RT в рамках совместного с МВД РФ проекта «Не один на один» Панчуку помогли собрать необходимые для подачи на российское гражданство документы.

Они были приняты 31 марта 2020 года на основании ст. 13 ч. 2 п. «в» ФЗ от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Однако, как рассказывает Панчук, через четыре месяца он получил письмо о том, что его заявление о приёме в гражданство отклонено.

Как выяснил RT, мужчине отказали в соответствии с пунктами «а» и «б» ч. 1 ст. 16 ФЗ от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно этим пунктам, Панчука не принимают в российское гражданство, так как он причислен к лицам, которые «выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации», а также «участвуют либо участвовали в международных вооружённых конфликтах, либо в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций, либо в совершении террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности или в подготовке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за пределами Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации, представительств Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях, представительств субъектов Российской Федерации и их сотрудников».

«Я получил отказ с издевательской, на мой взгляд, формулировкой, — говорит Панчук. — Я, имеющий статус беженца, попавший в застенки СБУ, обменянный в Донбассе, получил отказ по причине того, что представляю угрозу для России, так как боролся против её конституционного строя и действующей власти».

При этом на Украину вернуться Панчук не может, поскольку до сих пор находится там в розыске. Уже два раза он писал письма с просьбой вызвать его на допрос, чтобы узнать причину отказа, но ответа так и не получил.

«Я ни от кого не скрываюсь, — объясняет Панчук. — Просто хочу получить гражданство. Я с таким трудом собрал документы. Мне уже 48 лет, скоро пенсия, а мне надо заново строить жизнь, найти жильё, семью сюда перевезти. И я всё для этого делаю, но получается, как будто бьюсь головой об стену».

RT обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие харьковчанину в получении российского гражданства.

Как сообщили RT в аппарате уполномоченного по правам человека, в компетентные органы направлены соответствующие запросы. О результатах будет сообщено после поступления информации.