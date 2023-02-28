После запроса RT ребёнку с ДЦП продлили инвалидность

Мальчику с диагнозом ДЦП из Московской области продлили инвалидность после запроса RT. В проект «Не один на один» обратилась жительница Красногорска Наталья Филиппова. У её 14-летнего сына Сергея с детства ДЦП, и каждые два года ему требовалось подтверждать инвалидность. Однако в конце 2022 года из-за проблем со здоровьем он не попал на очередное переосвидетельствование, и инвалидность не была подтверждена, а значит, исчезло право на соответствующие выплаты, которые были очень важны для многодетной семьи Филипповых.

© Фото из личного архива

У жителей подмосковного Красногорска Натальи и Михаила Филипповых пятеро детей: 21-летний Денис, 19-летний Илья, 16-летняя Анна, 14-летний Сергей и трёхлетняя Наташа. У Серёжи с детства ДЦП. Помимо основного заболевания, у него много сопутствующих: нарушение речи, задержка психоречевого развития, хроническое заболевание почек, сколиоз, плохо работает вся правая сторона тела, есть проблемы с походкой и со зрением.

Инвалидность мальчик получил в год, и с тех пор раз в два года должен был её продлевать. Во время пандемии коронавирусной инфекции статус Серёжи подтверждался автоматически и заочно. Очередное переосвидетельствование было назначено на декабрь 2022 года. Но из-за обострившихся проблем с почками мальчик попал в больницу. Как пояснила RT Наталья Филиппова, в Бюро медико-социальной экспертизы №26 по Московской области её тогда заверили, что проблем из-за отложенной процедуры не возникнет.

Однако 10 февраля Наталье позвонили из бюро и сообщили, что инвалидность Сергею не подтвердили, вспоминает она. В документе с отказом (есть в распоряжении RT) сообщается только, что решение было принято по результатам заочной медико-социальной экспертизы.

RT обратился с запросом в Министерство труда и соцзащиты РФ. После этого, рассказывает Наталья, ей позвонили и назначили новую дату переосвидетельствования. Процедура состоялась 20 февраля, комиссия приняла решение продлить Серёже инвалидность на четыре года. 27 февраля семья получила соответствующие документы.

«Ура! Спасибо огромное! Для нас снятие этого статуса очень сильно ударило бы по финансам. Самим, без помощи, реабилитировать ребёнка с ДЦП очень дорого», — заявила RT многодетная мать.

Сергей учится в седьмом классе общеобразовательной школы, но из-за проблем со здоровьем большую часть времени занимается дома. По словам его мамы, врачи рекомендуют Серёже регулярно ездить на реабилитацию, чтобы улучшать речь, тренировать мышцы всего тела и уменьшать спастику. «Один курс реабилитации стоит порядка 150 тыс. рублей, — вздыхает Наталья. — Учитывая наш доход, мы не можем себе этого позволить».

Как объясняет Филиппова, «в лучшие времена доход семьи составлял не более 60 тыс. рублей». Это заработок самой Натальи, пособие по инвалидности Серёжи и выплата по уходу за ребёнком с инвалидностью его отцу Михаилу. Помимо сына с ДЦП, Михаил воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Старший сын Денис только окончил колледж и пока не устроился на работу, а Илья ещё учится, поэтому они пока не могут помогать родным деньгами.

© Фото из личного архива

43-летняя Наталья Филиппова — педагог, логопед и дефектолог, больше 15 лет занимается с особенными детьми и разрабатывает свои методики их лечения. «Вначале я работала как воспитатель, потом как логопед, а когда поставили диагноз Серёже, начала заниматься с особенными детками. Мне с ними легко работать, я понимаю, что им нужно, не боюсь экспериментировать, а главное — я вижу результат», — делится она с RT.

Пациенты, с которыми занимается женщина, — дети с ДЦП и аутизмом. Все занятия она проводит на дому, тренирует и развивает с ними память, внимание, мышление и сенсорику. Параллельно уделяет время занятиям лечебной физкультурой. «По моей методике вывела сына до нормы — он учится в обычной школе на одни пятёрки. Нас, родителей, всегда хвалили врачи, что мы по максимуму развивали его. Я, правда, полжизни на это отдала», — отмечает Наталья.

© Фото из личного архива

Заработок Филипповой напрямую зависит от числа её подопечных. «Летом совсем тяжко, когда ребята, с которыми я занимаюсь, уезжают с родителями на моря, работы мало. Мы тогда живём только на «инвалидные» средства», — говорит она.

Как пояснила Наталья, денег семье едва хватает на еду: «Поэтому, когда из бюро сначала пришёл отказ в продлении инвалидности Серёже, мы были в ужасе, ведь мы могли одновременно лишиться двух выплат: пенсии по инвалидности и выплаты по уходу за ребёнком. Многодетные семьи — самая уязвимая категория населения. Они несут огромные траты».