Многодетные семьи с детьми с инвалидностью во Владимирской области добились сохранения льгот

Власти Владимирской области откликнулись на просьбу многодетных семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и приняли поправки к закону, касающемуся мер социальной поддержки. Теперь семьи, в которых старший ребёнок является недееспособным, будут получать выплаты и компенсации до момента, пока второму ребёнку не исполнится 18 лет либо 23 года (если он учится в высшем или среднем специальном учебном заведении). Ранее жители Владимира рассказали RT, что несколько раз просили власти не лишать их статуса многодетных, когда старший тяжелобольной ребёнок достигает совершеннолетия, объясняя это тем, что такой человек не может учиться или работать и остаётся на иждивении родителей.

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Многодетные семьи из Владимирской области, воспитывающие детей с инвалидностью, рассказали RT, что власти региона откликнулись на их просьбу и приняли поправки к закону по мерам социальной поддержки.

Законодательное собрание Владимирской области приняло поправки к закону «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области». Документ установил право на социальную поддержку многодетных семей, проживающих во Владимирской области, в которых старший ребёнок признан недееспособным, а второму не исполнилось 18 лет либо 23 года (если он продолжает обучение в высшем или среднем специальном учебном заведении).

«Мне удалось попасть на личный приём к председателю законодательного собрания Владимиру Киселёву, — рассказывает RT мать троих детей Людмила Александрова. — Владимир Николаевич меня очень внимательно выслушал, согласился с моими доводами и обещал помочь. Итог: через четыре месяца вступили в силу поправки к закону».

Председатель правления общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы» Ирина Долганова в беседе с RT отметила, что принятие этих поправок является достижением для региона, потому как не везде в России такой подход практикуется.

«Безусловно, это победа, — комментирует Ирина Долганова. — Положительный результат всегда очень вдохновляет. Приятно, когда о тебе заботится государство и уделяется внимание такой категории населения, как многодетная семья, в которой воспитываются дети с инвалидностью. Им важно чувствовать заботу и сохранять статус многодетных, имея льготы и преференции от государства. Тем более что преференции в плане социальной защищённости у этой категории в последние годы расширяются. Когда законодательство работает на защиту прав и свобод своего населения — это здорово. Это один из признаков гражданского гуманного общества».

Она также подчеркнула, что правильным решением властей было применить к семьям с детьми с инвалидностью дифференцированный подход.

«Например, ребёнок с сахарным диабетом, имеющий инвалидность, имеет возможность пойти учиться и работать и необязательно будет на иждивении у родителей, тогда как ребёнок с отклонениями, при которых он не может самостоятельно принимать решения, действительно недееспособен, поэтому его семья имеет право на льготы. В этом смысле критерии отбора справедливы», — говорит Долганова.

«Поддержка нам очень нужна»

По словам героини публикации RT, многодетной матери Марии Ступниковой, она не ожидала, что власти примут положительное решение по их проблеме.

«Если честно, я думала, что всё зря, но всё-таки где-то в глубине души надеялась на хороший исход, — рассказывает женщина. — Когда прочитала новость о принятии закона, то подумала, что это про другое, перечитала ещё раз. Стало легче от мысли, что у нас теперь есть ещё время побыть в статусе многодетных и пользоваться льготами. Мы с мужем очень рады».

В семье Ступниковых трое несовершеннолетних детей, в том числе 11-летняя Елизавета, у которой диагностирован спастический тетрапарез — форма детского церебрального паралича (ДЦП) — и установлена инвалидность.

Благодаря принятому законопроекту семья Людмилы Александровой останется в статусе многодетной минимум ещё на десять лет, пока средней дочери не исполнится 18. В семье трое детей. У старшей, Алисы, хромосомная патология, которая послужила причиной развития множественных нарушений (микроцефалия, органическое поражение центральной нервной системы, плоско-вальгусные стопы, прогрессирующий сколиоз и кифоз).

«Мои эмоции — это радость от доведённого до конца дела и чувство удовлетворения, потому что мы с Ириной Долгановой смогли донести наше предложение, его услышали и реализовали, восстановили справедливость закона по отношению к семьям с детьми-инвалидами. Теперь наша семья ещё десять лет будет иметь право на социальную поддержку для многодетных семей. Жизнь непредсказуема, мы, родители, не молодеем, и такая поддержка нам очень нужна и важна. Очень хочется, чтобы наша инициатива была бы взята на вооружение другими регионами, чтобы эта норма появилась во всех областях РФ, где её пока ещё нет», — отметила мама Алисы.