Герой публикаций RT, переживший пытки в плену СБУ, получил гражданство по указу президента России

Четыре года RT помогал стороннику «антимайдана» 50-летнему Руслану Панчуку получить российское гражданство. В 2014 году он участвовал в протестных акциях в своём родном Харькове из-за незаконного захвата власти на Украине, освобождал здание администрации города от «евромайдановцев». Попал в плен СБУ, где подвергался пыткам, после чего в ходе обмена пленными был передан в ДНР. Переехав жить в Россию, Руслан несколько лет пытался подать документы на гражданство. После запроса RT в МВД у мужчины приняли заявление, однако позже оно не прошло согласование. Чтобы помочь пророссийскому активисту, телеканал обращался к уполномоченному по правам человека в РФ, в Генпрокуратуру, ФСБ и ФНС. Пройдя все необходимые проверки, Руслан стал гражданином России по указу президента России.

© Фото из личного архива

Уроженец Харькова 50-летний Руслан Панчук, переживший пытки в плену Службы безопасности Украины (СБУ) за свою пророссийскую позицию, получил российское гражданство по указу президента РФ. Мужчина боролся за право быть гражданином РФ почти девять лет.

«Это же так долго длилось, — вспоминает Руслан. — Сначала война. Меня в наручниках привезли в Донбасс, обменяли. Потом я в Россию приехал, получил удостоверение беженца. Паспортов украинских у нас не было. Нам их не отдали. Законодательство не позволяло выдать нам, таким, гражданство. Мучились. Сколько я скитался по стройкам без паспорта — страшно вспомнить. Везде на меня смотрели как на белую ворону, ведь я же как неполноценный был. Любой кассир в банке, на вокзале начинал задавать вопросы. Вызывали полицию, чтобы меня проверить, несмотря на то что с документами всё было в порядке».

Теперь, по словам Панчука, в статусе гражданина РФ он наконец-то может начать налаживать свою жизнь.

«Я теперь ощущаю себя человеком, гражданином большой мощной страны, — делится эмоциями Руслан. — Я вернулся на Родину. Люди, которые не ценят паспорт, не ценят гражданство РФ, — они просто не понимают, как это бывает, когда ты ничей, когда тебя, как котёнка, выбросили на дорогу. Вы мне очень помогли. Слава тебе господи, что Россия-матушка приняла. Сейчас уже есть работа, жильё и паспорт. Это просто неимоверное ощущение, когда можно спокойно жить и решать свою личную жизнь. Я знал, что всё не зря, что Владимир Владимирович не подведёт, что не зря мы за Россию сражались. Мы его люди, а он наш президент».

Конца и края не было видно

Руслан Панчук родился и постоянно проживал в Харькове. В 2014 году он принимал участие в протестных акциях из-за незаконного захвата власти на Украине, после чего попал в плен СБУ. Там на протяжении месяца он подвергался пыткам. В сентябре того же года в ходе обмена пленными между донецкими ополченцами и украинскими военными был передан ДНР. Оттуда уехал в Белгород. Украинский паспорт Панчуку не вернули, поэтому в России он прошёл процедуру установления личности и получил удостоверение беженца.

© Фото из личного архива

В миграционном управлении Руслану посоветовали переехать в другой регион и оформлять гражданство по программе переселения соотечественников. Он попытался подать документы в Ростовской области, но выяснилось, что под условия программы в этом регионе он не подходит.

Руслан уехал в Москву на заработки. В 2017 году он устроился на официальную работу техником по обслуживанию зданий, прописался в служебном жилье и поехал в миграционный центр Сахарово узнавать, как ему получить российское гражданство. Там ему сообщили, что наличие удостоверения беженца не является поводом для оформления паспорта РФ.

После запроса RT в МВД Панчуку помогли собрать необходимые документы для подачи на гражданство и приняли у него заявление. Однако через четыре месяца пришёл ответ, что в приобретении гражданства ему отказано в соответствии с п. «а» и «б» ч. 1 ст. 16 ФЗ от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

«Когда мне отказали в первый раз, я расплакался там. Такую безнадёгу почувствовал. Мне сказали, что я имею право подать документы через год, но я понимал, что и через год ответ будет тот же самый», — говорит Руслан.

RT также обращался за содействием к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в ФСБ и Генпрокуратуру. В результате Панчука пригласили на приём и заверили, что после повторной подачи заявления на гражданство его просьбу не отклонят.

В течение года Руслан заново собирал все документы, которые требовались для подачи заявления. Возникла проблема со справкой о доходах. В Федеральной налоговой службе (ФНС) не выдавали требуемую бумагу. После запроса RT в ведомство и публикации текста с Панчуком связались и предоставили ему справку.

На фоне переживаний у мужчины случился инсульт. Две недели он провёл в больнице. «Из года в год это всё переносилось, — рассказывает Руслан. — Бесконечные справки о доходах из Пенсионного фонда, налоговой, от судебных приставов. Всё это по кругу. Конца и края не было видно».

Панчук был принят в гражданство по указу президента РФ Владимира Путина 21 июня 2023 года.