ФНС не выдаёт справку о доходах стороннику «антимайдана», мечтающему получить паспорт РФ

Сторонник «антимайдана», 49-летний Руслан Панчук, уже четыре месяца не может повторно подать документы на гражданство РФ из-за того, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) не выдаёт ему справку о доходах. Мужчину отправляют в Белгород, где он получал налоговый номер. При этом Панчук последние несколько лет прописан и проживает в Москве, официально работал только в этом городе. RT направил запрос в ФНС с просьбой посодействовать украинскому беженцу в получении необходимого документа. Помочь Руслану со справкой также пытается МВД, но запрос министерства в налоговый орган пока остаётся без ответа.

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Герой публикации RT Руслан Панчук, переживший пытки в плену Службы безопасности Украины (СБУ) за свою пророссийскую позицию, не может подать заявление на гражданство из-за одной справки — информации о доходах за 2020 и 2021 годы.

Сначала Панчук обратился за справкой в налоговую по месту прописки в Москве. По его словам, заявление приняли очень быстро и без проблем, однако через месяц перезвонили и сообщили, что такие справки не выдают, и предложили поехать в Белгород.

«В Белгороде я получал удостоверение беженца, страховой номер индивидуального лицевого счёта и идентификационный номер налогоплательщика, — рассказывает Панчук. — Там я не смог найти работу и почти сразу переехал жить в Москву. Друзья мне помогли сделать постоянную прописку. Уже четыре года я официально работаю в одной и той же компании, но меня почему-то отправляют за справкой о доходах в город, где я не работал официально ни дня. Какая разница, где я получал СНИЛС? Как минимум — за последние четыре года можно взять в налоговой выписку, сколько я заплатил налогов и какие у меня годовые доходы, чтобы сравнить их со справкой, предоставленной фирмой, в которой я работаю».

При этом, по словам Панчука, в 2020 году, когда он первый раз подавал документы на гражданство РФ, ему без проблем выдали справку о доходах за год по месту прописки в Москве.

«Почему меня теперь отправляют в Белгород, я не понимаю», — говорит мужчина.

Бесконечный лабиринт

Панчук обратился в миграционную службу, которая в рамках проекта «Не один на один» продолжает помогать ему в оформлении российского гражданства. Там ему рекомендовали получить справку о застрахованном лице через портал Госуслуг. Однако из-за того, что у Руслана вместо паспорта удостоверение беженца, система не восприняла его номер и не дала войти в аккаунт.

«Тогда я обратился в МФЦ, чтобы подтвердить свою личность, — продолжает Панчук. — Там два дня мучились, но ничего сделать не смогли. Отправили меня в Пенсионный фонд. Я поехал туда. Дождался своей очереди, подал заявление, его взяли в работу. Когда я через пару недель попал по записи на приём, мне сообщили, что система не работает и выдать мне распечатку не могут. Я произнёс там пламенную речь о том, что получение каждой справки затягивается на месяцы, после чего меня на следующий день пригласили и сделали распечатку».

Этот документ Руслан представил в МВД, а они, в свою очередь, в декабре прошлого года направили от себя запрос в налоговую службу, куда компания, в которой работает Панчук, сдавала отчёты. Однако ответа, по словам мужчины, до сих пор нет.

Так как Руслан не успел подать документы на гражданство в прошлом году, теперь ему требуется предоставить справку о доходах не за 2020-й, а за 2021 год, а это ещё один запрос и несколько месяцев ожидания.

От переживаний у 49-летнего мужчины произошёл инсульт. Две недели Руслан провёл в больнице, теперь ему требуется реабилитация.

«Я хожу по всем этим инстанциям, как по бесконечному лабиринту, чуть ли не каждый день — объясняет Руслан. — В постоянном напряжении. От нервов случился инсульт. Врачи говорят не переживать. А как это возможно, если всё делаешь, чтобы получить паспорт, и каждый раз после какой-то мелочи случаются вот такие затыки? Всё это уже выглядит как издевательство».

24 января RT направил запрос в ФНС с просьбой оказать содействие беженцу в выдаче необходимой справки. Ответа от ведомства пока нет.

Руслан Панчук пытается получить российское гражданство более семи лет. После незаконного захвата власти на Украине в 2014 году, он принимал участие в протестных акциях в своём родном городе Харькове. Был задержан украинскими силовиками, а затем в ходе обмена пленными между донецкими ополченцами и украинскими военными передан Донецкой народной республике (ДНР). Оттуда он попал в Белгород, где получил удостоверение беженца.

В 2020 году в рамках совместного проекта RT и МВД «Не один на один» мы помогли Руслану собрать необходимые документы и подать заявление на получение российского гражданства. Однако в июле того же года оно было отклонено, так как не прошло согласование. После запроса RT в компетентные органы Панчука пригласили на приём и заверили, что претензий к нему больше нет и после повторной подачи заявления его просьбу не отклонят. RT продолжит следить за этой историей.