Подрывное подполье: как актив Навального готовится к новому политическому сезону

Выборы различных уровней, прошедшие в сентябре в рамках Единого дня голосования, продемонстрировали несостоятельность предлагавшегося сторонниками Навального «умного голосования». Анонсированные несистемной оппозицией так называемые точечные списки поддержки нигде не смогли обеспечить прохождение кандидатов в муниципальные и региональные представительные органы. Между тем, по данным источника RT в правоохранительных структурах, остающиеся в России активисты «Штабов Навального»* могут быть задействованы для организации провокаций и деструктивной агитации в преддверии президентских выборов в 2024 году. Вместе с экспертами RT разбирался в перспективах несистемной оппозиции в новом политическом сезоне.

В ходе прошедшего 10 сентября 2023 года Единого дня голосования россияне избрали почти 34 тыс. депутатов и руководителей муниципальных образований по всей стране. В рамках осенней электоральной кампании были избраны и главы 26 субъектов федерации, включая глав ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Абсолютным лидером по числу избранных депутатов стала «Единая Россия» — партийные кандидаты получили 24,5 тыс. мандатов, заняв 72% всех разыгрываемых в рамках ЕДГ-2023 депутатских кресел.

Проект «Умное голосование» был запущен командой Навального в 2019 году и имел своей целью организацию консолидированного голосования оппозиционного электората за любую вторую по популярности (после «Единой России») партию (ею в подавляющем большинстве оказывалась КПРФ).

В рамках Единого дня голосования в 2023 году Навальный и его окружение не анонсировали общефедеральной кампании по выдвижению списков на «умное голосование», однако особо подчёркивали, что на отдельных региональных и муниципальных выборах рекомендации по кандидатурам всё же будут разосланы активистам.

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Одной из таких знаковых кампаний должны были стать выборы депутатов Екатеринбургской городской думы. Однако «умное голосование» потерпело там полную неудачу — ни один из 25 предложенных оппозиционерами кандидатов не прошёл в городское представительное собрание.

Политическая деградация

Расследователь и общественный деятель Илья Ремесло в разговоре с RT рассказал, что после неудачного для оппозиции сентябрьского раунда «умного голосования» ключевые соратники Навального сосредоточились на собственных локальных проектах.

«Леонид Волков** (экс-руководитель региональной сети «Штабов Навального». — RT) сейчас занимается проектом, связанным с кампанией «Свободу Навальному». Он организует все эти акции за рубежом — с передвижным ШИЗО, в котором отбывает наказание Навальный. При этом Мария Певчих*** (председатель совета директоров ФБК. — RT) отобрала у Волкова основные контакты — за ним остались лишь спонсоры, которых он лично привёл», — говорит юрист.

Слова эксперта подтверждаются источником RT в зарубежной оппозиционной среде, который утверждает, что Мария Певчих, отстранив Волкова от рычагов управления, сосредоточилась на лоббировании антироссийских санкций и включении в них всё новых и новых персоналий. Источник не исключает наличия у Певчих и материальной заинтересованности в выведении тех или иных лиц из-под западных санкций.

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Говоря о судьбе деятелей ФБК второго плана, Илья Ремесло подчёркивает, что они «превратились в обслуживающий персонал».

«Руслан Шаведдинов****, Георгий Албуров*****, Иван Жданов******, Любовь Соболь******* (сотрудники и руководители различных отделов ФБК. — RT) существенно потеряли в субъектности. Они либо стали примыкать к Певчих, либо работают под руководством Волкова. Те из старой команды ФБК, кто аффилирован с Певчих, имеют стабильную занятость и финансирование. А вот в среде сохранивших лояльность Волкову начались сокращения, им урезают бюджеты. Немалую роль в этом сыграли скандалы вокруг провалов на Едином дне голосования, а также лоббирование снятия санкций с бывшего руководства Альфа-групп», — считает Ремесло.

Эксперт особо обращает внимание на факт нахождения основных центров организационной и пропагандистской работы ФБК в Прибалтике, конкретно — в Литве.

По мнению юриста, это связано с тем, что в Литве также располагается крупнейшая зарубежная резидентура ЦРУ. При этом более серьёзные представители команды Навального, такие как Владимир Милов, имеют более высокий уровень контактов в иностранных политических кругах и находятся либо в Вашингтоне, либо в Лондоне.

Планы после провала

В разговоре с RT Илья Ремесло сообщил, что находящиеся за рубежом соратники Навального начали активно готовиться к предстоящим в 2024 году президентским выборам в России.

«Следует понимать, что навальнисты уже начали готовиться к дискредитации президентских выборов. Они понимают, что повлиять на их исход никак не смогут, — отсюда и планы по организации провокаций. Следует ожидать различных медийных атак как на первое лицо, то есть на президента Владимира Путина, так и на саму процедуру выборов», — говорит эксперт.

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Источник RT в российских правоохранительных органах подтверждает факт подготовки провокаций со стороны зарубежной несистемной оппозиции. При этом имеются сведения, что часть актива подпольных штабов Навального в регионах будут использовать для мелкой пропагандистской работы, в частности будут пытаться распространять различные самодельные листовки и стараться вовлекать в деятельность новых людей. Вербовочная активность ФБК********, по данным источника, будет строиться по схемам и методикам, применяемым Главным управлением разведки МО Украины.

Илья Ремесло также подчёркивает, что, как и во время прошлых кампаний, в текущем политическом сезоне следует ожидать сбора персональных данных сторонников структурами ФБК, причём риски их утечек весьма велики. Всё это, по мнению юриста, ставит актив Навального в чрезвычайно уязвимое положение, делая его «одноразовым расходным материалом» для Марии Певчих или Леонида Волкова. Источник RT в правоохранительных органах также утверждает, что подобные деструктивные действия будут жёстко караться и пресекаться в рамках соответствующего уголовного законодательства, при этом ряд дел уже находится в производстве.

Кризис дистанционного воздействия

Политолог Алексей Мухин полагает, что возможности воздействия на российское общество у несистемной оппозиции в настоящий момент практически исчерпаны.

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«Инструментарий воздействий на гражданское общество в России у политических релокантов в рамках прошедшего ЕДГ был крайне скудным. Однако создавать проблемы внутри страны они будут обязательно — на это уже получено финансирование от их иностранных кураторов, и этот «праздник» уже оплачен. И в этой связи становится понятной вся целесообразность механизма признания иноагентами, так как это даёт чёткие сигналы обществу, кто реально пытается манипулировать и провоцировать», — говорит эксперт.

Политолог подчёркивает, что все утверждения о якобы закручивании гаек в политическом поле абсолютно несостоятельны. Власть действует в соответствии со своими конституционными полномочиями и имеет полное право защищать себя и страну в целом.

Алексей Мухин также обращает внимание, что деятельность российской несистемной оппозиции является своего рода маркером: если Госдеп, USAID или какие-то структуры Пентагона работают скрытно, то их российские «прокси» действуют более открыто, так что по характеру их заявлений и активности внутри России можно делать выводы о векторах политики их зарубежных хозяев.

Как сообщал ранее RT, в преддверии ЕДГ эксперты заранее предрекли неудачу проекту ФБК «Умное голосование». Сам основатель организации Алексей Навальный отбывает новый, 19-летний срок по обвинениям в создании экстремистского сообщества.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста от 22.04.2022.

*** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

**** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста от 22.07.2022.

***** Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

****** Включён 14.01.2022 в перечень организаций и физических лиц Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

******* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

******** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.