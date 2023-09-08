«Тащить тяжело, оставить жалко»: как сторонники Навального готовятся к «умному голосованию»

В России 10 сентября состоится единый день голосования. Граждане будут выбирать глав регионов и составы законодательных собраний субъектов Федерации. Традиционно к этой дате готовятся и соратники Алексея Навального*. Однако в этом году его нашумевший проект «умного голосования» планируется реализовывать «в ограниченном формате»: вместо массовой пропагандистской кампании акцент сделают на «точечные рекомендации». RT обратился к экспертам с просьбой проанализировать перспективы замысла в условиях признания ФБК** экстремистской организацией и практически полной потери несистемной оппозицией финансовой поддержки внутри страны.

В ходе предстоящих 10 сентября выборов граждане России изберут глав 26 субъектов Федерации, а также составы 20 региональных законодательных собраний. Впервые пройдут выборы глав и региональных заксобраний в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего в стране запланировано более 4 тыс. избирательных кампаний на всех уровнях, в ходе которых будет замещено порядка 34 тыс. выборных должностей.

Проект команды Алексея Навального «Умное голосование» привлёк широкое общественное внимание несколько лет назад. Впервые массово политтехнология была применена в ходе выборов в Мосгордуму в 2019-м. Тогда Навальный предлагал оппозиционному избирателю голосовать за любую вторую по популярности партию или кандидата после «Единой России», даже если его симпатии были на стороне третьих политических сил.

В рамках проекта на базе структур ФБК создавалась база данных по ключевым, с точки зрения оппозиции, избирательным кампаниям. Подписавшимся на рассылку избирателям рассылались рекомендации с именами кандидатов и партий. По задумке организаторов, коллективное голосование за вторую по популярности партию консолидировало протестный электорат и повышало шансы на проигрыш провластных кандидатов.

Тогда «Единая России» потеряла 13 мандатов (получив в итоге 25 мест из 45), а КПРФ, наоборот, существенно улучшила свой результат, получив 13 мандатов (на восемь больше, чем в предыдущем созыве).

В масштабах страны «умное голосование» было апробировано в рамках выборов в Госдуму 2021 года. По мнению команды ФБК, в 2021-м им удалось провести в парламент 15 кандидатов от системной оппозиции, однако представители партий отрицают вклад «умного голосования» в своё избрание.

Прошло два года. Основатель ФБК отбывает срок за мошенничество, оскорбление ветерана ВОВ, организацию и финансирование экстремистского сообщества, а также призывы к экстремистской деятельности.

По решению суда ФБК признан экстремистской организацией. Любое участие или финансирование его деятельности может грозить активистам уголовным наказанием сроком до шести лет.

В России приняты поправки 207.3 и 280.3 к Уголовному кодексу, которые установили наказание вплоть до десяти лет лишения свободы за распространение фейков и дискредитацию Вооружённых сил РФ. Многие сторонники Навального привлечены к ответственности по вышеупомянутым статьям. Большая часть руководства ФБК и смежных структур после начала СВО покинули Россию и перебрались на Запад.

Какие шансы у соратников Навального повторить успех былых инициатив? С этим вопросом RT обратился к юристам и политологам.

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«Проект мёртв»

Идея несистемной оппозиции реанимировать «умное голосование» в ходе предстоящего единого дня себя полностью исчерпала, убеждён юрист Илья Ремесло. В разговоре с RT он отмечает необходимость для этого масштабной поддержки общества, которой у оппозиции внутри страны уже давно нет.

«Я думаю, всё будет хуже, чем в прошлые разы. Сейчас у навальнистов вообще поддержки не осталось. Они и сами признают, что у них в списках поддержки подпольных штабов Навального*** всего несколько тысяч человек по всей России», — замечает Ремесло.

Солидарен с экспертом в оценке перспектив «умного голосования» и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Думаю, никого мобилизовать у них уже не получится, это какие-то неумные фантазии. Авторитет Навального и всей его команды сейчас крайне низок. После начала СВО, когда вся его команда оказалась за рубежом и начала лить грязь на нашу страну и армию, шансы у всех их проектов в России просто нулевые. Даже те, кто когда-то поддерживал их лозунги, сейчас от них отвернулись», — считает депутат.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT подчеркнул, что проект «умного голосования» в настоящий момент «мёртв», а имитация отдельных аспектов проекта на текущих выборах напоминает попытку «гальванизировать политического Франкенштейна». Политолог полагает, что никаких системных политических действий внутри России сторонникам Навального организовать не получится, однако не стоит приуменьшать проблему остающегося в стране контингента сторонников Навального. Эксперт полагает, что аудитория ФБК будет радикализироваться.

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Кризис жанра

Комментируя методику подбора кандидатов для «умного голосования», Илья Ремесло поднял тему кризиса жанра самой процедуры, когда поддержка любой системной оппозиционной партии идёт вразрез с антироссийской повесткой сторонников ФБК.

«Они просто возьмут какую-то общедоступную социологию, что-то там вычислят и для галочки дадут рекомендации. «Умное голосование» для них как тот чемодан без ручки — и тащить тяжело и оставить жалко», — считает эксперт.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев полагает, что методологическая схема с голосованием за любую вторую партию после «Единой России», продвигаемая «умным голосованием», исчерпала себя.

«Все системные оппозиционные партии поддерживают внешнеполитическую повестку государства. Слушаться советов Навального никто из избирателей не будет. Иностранные кураторы перестали их нормально финансировать», — утверждает депутат.

Политолог Алексей Мухин полагает, что кризис политической модели Навального начался ещё до СВО, с тех пор как его актив стал прямо «работать на внешнего врага» и проявлять активную включённость в планы Киева по дестабилизации социально-политической обстановки внутри России.

Проигранные столицы

Отдельной проблемой для несистемной оппозиции на этот раз станут и традиционно более протестно настроенные столичные регионы, считает Илья Ремесло. Несмотря на относительные успехи на прошлых муниципальных выборах, в настоящий момент ни в Москве, ни в Петербурге сторонники Навального ничего действующей власти противопоставить не могут.

«Возможно, и есть некий «спящий электорат» — скажем, пара десятков тысяч человек. Но как они могут повлиять на результаты выборов? Если бы возможность повлиять была, не сомневайтесь, они бы уже работали против кандидатов от власти, против того же Сергея Собянина. И это находило бы отражение в социологии», — говорит юрист.

Аналогичное мнение в разговоре с RT высказал Олег Матвейчев. По его словам, ни в обеих столицах, ни тем более в других регионах «умному голосованию» не удастся создать локальные перевесы — даже на муниципальном уровне.

Политолог Алексей Мухин при этом указывает, что даже те немногие муниципальные депутаты, которые в прошлые годы прошли при поддержке «умного голосования» во власть, теперь выступают системными политиками, если не потеряли вовсе свои мандаты на перевыборах.

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Экстремистские сети

Говоря о потенциальном электорате «умного голосования», общественник Илья Ремесло напомнил, что гражданин, получающий политические рекомендации от структур ФБК и реализующий их затем в ходе непосредственного голосования, может быть привлечён к уголовной ответственности.

«ФБК признан экстремистской организацией. Это значит, что те, кто принимает участие в его деятельности, могут получить уголовный срок вплоть до шести лет лишения свободы или даже выше. Я знаю, что накоплена уже достаточно большая база тех людей, которые слали донаты, и лишь вопрос времени, когда правоохранительными органами это будет реализовано», — уверен юрист.

Сторонники Навального за рубежом также рискуют оказаться под соответствующими санкциями, предусмотренными российским законодательством.

«Они могут быть объявлены «иноагентами», поскольку находятся под иностранным влиянием», — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможностях уголовного преследования активистов «умного голосования», политолог Алексей Мухин подчеркнул, что ФБК представляет собой «преступную группировку», которая готова и может производить диверсионные действия, в том числе террористического характера. По этой причине правоохранительным органам необходимо относиться к их деятельности крайне серьёзно.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25.01.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.