«Ноль в Лондоне и за его пределами»: Чичваркин задолжал по кредитам £7,5 млн и обвиняет британские банки в дискриминации

Участник так называемого антивоенного комитета, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин* в своих соцсетях обвиняет британские банки в дискриминации. С ним якобы отказываются сотрудничать из-за российского происхождения. Однако, как выяснил RT, причина недопонимания может быть в другом. Как следует из реестра залогов Великобритании, Чичваркин набрал кредитов под залог имущества своего винного бизнеса. По шести ссудам в банке Metro он задолжал почти £7,5 млн. Их нужно погасить к 2027 году. В марте 2023 года было заложено помещение его ресторана. Под залогом остаётся и всё личное жильё семьи: квартира в Челси и поместье в Суррее.

После начала СВО Евгений Чичваркин отметился в публичном поле несколькими акциями в поддержку Украины: собирал со своих подписчиков деньги и на них покупал оборудование для ВСУ и украинских медсанбатов. Сборы шли как в соцсетях, так и на благотворительных ужинах, устраиваемых «на мощностях» его ресторана Hide на центральной улице Лондона — Пикадилли, 85.

При этом бизнес Чичваркина вряд ли можно назвать успешным. То, что экс-звезда российского бизнеса столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями, RT выяснил в своём расследовании ещё в 2020 году. По нашим подсчётам, уже тогда вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходили к концу. Аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы.

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Этот тренд сохранялся и в дальнейшем. Так, в конце 2021 года стало известно, что чистая прибыль ГК Hedonism упала на 52%. А в июне 2022 года RT обнаружил, что в залоге у банков оказалось вся недвижимость Чичваркина и его бывшей жены.

Тогда эксперты предположили, что статус иноагента может стать для Чичваркина спасительной соломинкой: амплуа «борца с режимом» могло дать ему преференции перед официальным Лондоном. Но этого не произошло.

Удовольствие в долг

Сейчас все помещения ресторана Hide Чичваркина, включая подземный этаж и верхние помещения на шестом и седьмом этажах, находятся в залоге. Сам ресторан с подвалом был заложен ещё в 2020 году, в том числе всё оборудование и мебель. Залог технических помещений на верхних этажах оформлен февралём-мартом 2023 года, согласно записям в реестре.

Всего под залог помещений на Пикадилли выдано три ссуды: в 2017, 2020 и 2023 годах. Из публикаций британских СМИ известно, что первая ссуда выделялась под открытие самого ресторана: нужны были деньги на его внутреннюю отделку и ремонтные работы.

5 августа 2022-го принадлежащее Чичваркину юрлицо 5 White Horse, владеющее баром Hideaway на одноимённой улице, также заложило подвальное помещение, относящееся к бару.

Как стало известно RT из того же реестра, в 2017-м был оформлен ещё один залог — на помещение винного магазина Hedonism Vines Чичваркина, расположенного неподалёку от ресторана, по адресу Davies Street, 3. Одновременно с ним были заложены и подвальные помещения — погреба, где хранятся вина.

По этим данным, с марта 2023 года в центре Лондона у Чичваркина не осталось коммерческой недвижимости без обременений.

RT нашёл ещё одно складское помещение, записанное на его головную компанию Hedonism Drinks, — большой ангар на окраине британской столицы, в Тоттенхэме, рядом с кварталом, где исторически селилась русская эмиграция. Ангар пока залогом не обременён.

Ангар Чичваркина — в левом нижнем углу, D5-D6

«Драматическая история»

Кредитором по всем залогам выступает британский банк Metro. Согласно отчётности группы компаний Hedonism Drinks, куда входят четыре юрлица, в совокупности фирмы набрали £7,5 млн кредитов в банке Metro.

Все эти долги необходимо погасить до 2027 года, но, судя по темпам набора новых и снижения выручки, сделать это едва ли удастся при сохранении нынешних исходных данных.

Во-первых, чистая прибыль группы компаний снизилась с £1,28 млн до £0,9 млн за последний, 2021-й год отчётности. Во-вторых, в 2021-м Чичваркин взял ещё один кредит у банка: если до этого он был должен £5,6 млн, то сейчас сумма долгов выросла до £7,44 млн. Причём £1,7 млн из них нужно погасить в течение ближайшего года.

За минувший год Чичваркин сократил персонал с 223 до 183 человек.

Поддержка Украины, Фонда борьбы с коррупцией** Алексея Навального*** и открытие в Лондоне «филиала» ФБК не помогли экс-главе «Евросети» стать своим в Лондоне, объяснил RT бизнесмен Сергей Капчук. До 2018 года он сам жил в Великобритании и несколько раз встречался с Чичваркиным по рабочим вопросам.

«Как иностранный агент он ноль — никакого влияния не имел ни внутри Лондона, ни за его пределами»,— говорит Капчук.

В августе 2023 года Чичваркин пожаловался в соцсетях, что его счёт в одном из лондонских банков заблокировали за то, что он родился в России. По его словам, хотя «британцы разделяют путинистов и русских... банковского регулятора это явно не коснулось, и любой человек с местом рождения «Москва» или «Нижний Новгород», приходя в (местный) банк, чувствует себя третьесортным».

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В комментарии к посту Чичваркин уточнил, что некий «уважаемый банк» после семи лет сотрудничества «выгнал» его «аккурат после начала войны, трижды меняя нелепые фальшивые предлоги, почему и за что».

Хотя Чичваркин пишет, что сотрудничал с «уважаемой» финансовой организацией семь лет, и утверждает, что «дело пахнет пренебрежением презумпцией невиновности и дискриминацией по национальному признаку», сам банк он не называет. Правда, обещает в том же посте «рассказать эту драматическую историю по осени».

Единственный банк, упоминаемый во всех документах фирм Чичваркина, — Metro. Он также единственный лондонский банк современного формата, появившийся в 2010 году. До него новый банк открывался в Лондоне 138 лет назад.

Как упоминалось, весь бизнес Чичваркина сильно закредитован. В 2020 году выяснилось не только то, что у его юрлиц обязательств больше, чем активов, но и то, что крупнейшим кредитором своих фирм является сам Чичваркин: он дал своему ресторану взаймы более £15 млн.

После развода и раздела имущества с первой женой, покупки объектов недвижимости и вложения средств в ресторан у Чичваркина осталось не более £7,9 млн.

Тогда же мы сообщали, что основные помещения ресторана Hide с 2017 года находятся в залоге у банка. В том же году Чичваркин заложил личное жильё, где проживает с гражданской супругой и детьми от второго брака, — трёхуровневые апартаменты в центральном округе Челси.

В 2017-м бывшая жена Чичваркина Антонина заложила швейцарскому банку UBS AG старинное поместье в графстве Суррей стоимостью £9,7 млн. Его Чичваркин купил в 2009-м, а после развода отдал первой жене.

«Сейчас Чичваркин скорее тратит сбережения, чем зарабатывает», — резюмирует Капчук.





* Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25.01.2022.