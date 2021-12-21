Чистая прибыль магазина и ресторана Чичваркина упала на 52%

Группа компаний Hedonism экс-владельца «Евросети» Евгения Чичваркина в 2020-м году показала чистую прибыль в размере £ 1,28 млн. Это на 52% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, Hedonism Drinks получил в Великобритании государственный грант на £ 0,77 млн. Одновременно Чичваркин сократил расходы на персонал. Аудиторы отмечают, что бизнес ГК полностью зависит от финансовой поддержки собственника.

Годовой отчёт группы компаний Hedonism за 2020 год был опубликован в реестре юрлиц Великобритании в ноябре 2021 года, с нарушением сроков. Согласно законодательству, делать это нужно не позднее 9-ти месяцев со дня окончания финансового года. Группе Hedonism необходимо было сдать отчёт не позднее апреля 2021 года.

В группу входят винный магазин Hedonism Drinks и ресторан Hide, принадлежащие основателю «Евросети» Евгению Чичваркину. Согласно отчёту, чистая прибыль группы в 2020 году составила £ 1,28 млн. Тогда как в 2019-м ГК заработала £ 2,7 млн. Однако и такой прибыли могло не быть, если бы компания не урезала зарплаты персоналу.

В 2020-м году ГК получила некий правительственный грант на сумму £ 768,8 тыс. Назначение и основание, по которому получен грант, не уточняется, но Великобритания поддерживает деньгами заведения общепита в период коронавируса: платит компенсации пострадавшему от локдауна бизнесу и выделяет деньги на продолжение выплат зарплат сотрудникам.

Однако рядовые сотрудники ресторана и магазина получили меньше, чем в 2019-м. В 2020-м владелец сократил расходы на персонал с £ 8,5 млн в год до £ 7 млн. А вот зарплаты директоров, в число которых входит Чичваркин, его друг Тимур Артемьев и гражданская жена Татьяна Фокина, выросли с £ 422 тыс. до £ 434 тыс.

Хотя компания работает в прибыль и имеет положительные чистые активы, она «зависит от постоянной финансовой поддержки своего мажоритарного акционера» — Евгения Чичваркина, сообщили аудиторы в комментариях к отчёту. Так, ГК Hedonism должна Чичваркину £ 22,8 млн.

Как сообщал RT, дела у бизнеса Чичваркина идут не очень хорошо: 13 января 2020 года он заложил здание ресторана банку Metro. Тремя годами ранее, в августе 2017-го, бизнесмен заложил также свою личную квартиру на улице Little Boltons стоимостью £ 6,5 млн. Предположительно, залог был нужен для покрытия издержек на открытие Hide, которое состоялось в 2018 году и стоило порядка £ 20 млн.