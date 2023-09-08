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В Москве началось голосование на выборах мэра

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Избирательные участки на выборах мэра Москвы открылись в столице.

Голосование будет проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября.

Избирателям будет доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и даже на дому.

Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках — с 08:00 до 20:00 все три дня.

Участвовать в выборах будут пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее стало известно, что в Москве заработали ситуационный центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия по защите избирательных прав россиян.

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